Borse europee viste in ribasso su risultati Msft, Amex e Amazon

PARIGI, 24 luglio (Reuters) - Per i mercati azionari europei ci si aspetta oggi un'apertura in calo, con l'attenzione sui risultati deludenti delle trimestrali di Microsoft (MSFT.O: Quotazione ), American Express (AXP.N: Quotazione ) e Amazon (AMZN.O: Quotazione ) giunte ieri dopo il suono della campana a Wall Street.

Per l'Europa i bookmaker scommettono su un Ftse 100 .FTSE in calo tra 17 e 21 punti in avvio, un Dax .GDAXI che perde tra 27 e 31 punti e un Cac-40 .FCHI tra -15 e -23 punti.