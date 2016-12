BORSE EUROPA - Indici in rialzo su ordinativi e avvio Usa

indici chiusura

alle 15,50 var% 2008 ---------------------------------------------------------------

DJ EuroStoxx 50 .STOXX50E 2.767,438 +0,8 2.451,48

FTSEurofirst300 .FTEU3 972,43 +0,6 831,97

DJ Stoxx banche 230,03 +1,31 149,51

DJ Stoxx oil&gas 304,80 +0,6 264,50

DJ Stoxx tech 176,92 +0,27 152,86 --------------------------------------------------------------- MILANO, 24 agosto (Reuters) - Le piazze europee si mantengono in positivo nel pomeriggio, dopo che i dati sui nuovi oridni della zona euro a giugno hanno ampiamente superato le attese segnando un incremento del 3,1% rispetto a maggio contro una previsione del 1,5%. Il dato rimane negativo, -25,1%, rispetto a giugno 2008 ma meno delle attese che prevedevano un calo del 28,9%. I dati sugli ordini non hanno però galvanizzato i mercati che, anzi, rispetto all'apertura hanno limitato leggermente i guadagni.

L'apertura positiva di Wall Street ha, però, riportato le principali piazze europee sui livelli della mattinata.

Il settore migliore è quello dei minerari che cresce più del 2,5% sostenuto dai prezzi delle materie prime in crescita mentre sono negativi, in perdita oltre lo 0,3%, i settori retail, sanità e auto.

Intorno alle 15,50 l'indice europeo FTSEurofirst guadagna lo 0,6%. L'inglese Ftse .FTSE sale dello 0,62%, il tedesco Dax .GDAXI dello 0,7% e il francese Cac 40 .FCHI dello 0,74%.

Tra i titoli in evidenza:

* Le banche sono tra le migliori del listino , con BARCLAYS (BARC.L: Quotazione), LLOYDS (LLOY.L: Quotazione) e CREDIT AGICOLE (CAGR.PA: Quotazione) in progresso oltre il 2%.

* Aiutati dai forti rialzi delle materie prime, salgono i minerari , migliori del listino. ANGLO AMERICAN (AAL.L: Quotazione), ANTOFAGASTA (ANTO.L: Quotazione), RIO TINTO (RIO.L: Quotazione), XSTRATA XTA.L sono in progresso tra il 3,3% e il 5%.

* Dopo un esordio positivo scivola in negativo il settore auto , penalizzato da VOLKSWAGEN (VOWG.DE: Quotazione) che cede il 2,2% e Porsche (PSHG_p.DE: Quotazione) il 2,7%. La VW ha annunciato di aver stabilito un piccolo aumento salariale per gli operai dello stabilimento di Puebla in Messico, dove si produce il nuovo Maggiolino, per fermare uno sciopero che durava da mercoledì scorso.

* BASF BASF.DE sale di oltre l'1,5% dopo che il Ceo Juergen Hambrecht ha dichiarato a un giornale tedesco che un'Opa ostile è possibile dato l'attuale prezzo del titolo, ma ha aggiunto che società ha pronti piani difensivi.

* Rialzi oltre misura, superiori al 15%, per la catena di negozi irlandese Kingspan (KSP.I: Quotazione) che segna un calo delle vendite minore delle aspettative e la società IT Anite AIE.L dopo un giudizo positivo del Financial Times.