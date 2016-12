Borse europee viste positive su speranze rinnovate di ripresa

LONDRA, 24 agosto (Reuters) - Per le borse europee si prevede un avvio in positivo, sulla scia dei forti rialzi della vigilia e di quelli dei mercati americani e asiatici, alimentati dalla speranza che la ripresa stia riprendendo vigore.

In Europa il FTSEurofirst 300 .FTEU3 ha concluso la seduta di venerdì in rialzo del 2,32% a 966,87 punti, al massimo da novembre scorso, grazie ai dati relativi alle vendite Usa delle case esistenti e alle parole del governatore centrale Usa Ben Bernanke che ha definito l'economia mondile in via di ripresa, che hanno risollevato le speranze degli investitori.