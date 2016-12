Borse europee, atteso rally su piano banche Usa

PARIGI, 24 marzo (Reuters) - Si profila una buona partenza per le borse europee, che dovrebbero estendere il rally della vigilia, sostenute dal piano Usa di acquisto di asset tossici dalle banche.

Gli spreadbetter vedono per l'avvio della borsa di Londra un progresso tra 28 e 36 punti, lo 0,9% circa, per la piazza parigina un rialzo tra 34 e 48 punti, l'1,7%, per Francoforte un miglioramento tra 29 e 68 punti, +1,6%.