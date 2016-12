BORSE EUROPA - Indici tornano in positivo su rialzo minerari,oil

MILANO, 23 aprile (Reuters) - In attesa di un'apertura in rialzo di Wall Street, le borse europee girano in positivo a metà giornata, alimentate dall'aumento dei prezzi di greggio e materie prime e dai risultati sopra le attese di Credit Suisse CSGN.VX e Novartis NOVN.VX.

Intorno alle 14,15 l'indice paneuropeo FTSEurofirst 300 sale dello 0,4% a 798,59 punti dopo aver toccato un minimo di seduta a 787,56.

I titoli energetici hanno seguito in rialzo i prezzi del greggio. Il futures Nymex a giugno CLc1 sale nel primo pomeriggio di 80 centesimi a 49,66 dollari al barile, mentre l'analoga scadenza sul Brent inglese LCOc1 avanza di 40 centesimi a 50,21 dollari.

Tra i singoli titoli BP (BP.L: Quotazione), Royal Dutch Shell (RDSb.L: Quotazione), Tullow Oil (TLW.L: Quotazione) e Total (TOTF.PA: Quotazione) guadagnano tra 1,5% e 2,8%.

Credit Suisse CSGN.VX difende il rialzo, pur riducendolo rispetto alla mattina. Intorno alle 14,15 sale del 5,7%, su un utile netto doppio rispetto alle attese a 2 miliardi di franchi svizzeri nel primo trimestre.

Bene anche Novartis NOVN.VX a +2% dopo trimestrali sopra le attese.

Avanza del 3,6% la Deutsche Boerse (DB1Gn.DE: Quotazione) sulle voci di un nuovo tentativo di fusione con Nyse Euronext NYX.N, mentre Sap (SAPG.DE: Quotazione) guadagna il 2,8% sulla scia di indiscrezioni su un possibile acquisto da parte della rivale americana Ibm (IBM.N: Quotazione)