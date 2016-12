BORSE EUROPA - Indici negativi con finanziari, pesa Wall Street

indici chiusura

alle 16,10 var% 2008 ----------------------------------------------------------------

DJ EuroStoxx 50 .STOXX50E 2.118,65 -1,92 2.451,48

FTSEurofirst300 .FTEU3 750,68 -1,55 831,97

DJ Stoxx banche 114,79 -3,07 149,51

DJ Stoxx oil&gas 252,88 -0,47 264,50

DJ Stoxx tech 144,44 -1,11 152,86 ----------------------------------------------------------------

LONDRA, 23 gennaio (Reuters) - Le borse europee proseguono pesanti, toccando il livello più basso degli ultimi sei anni e spazzando via quello che era rimasto di una traballante ripresa dai minimi del 21 novembre.

Gli investitori vendono a piene mani bancari e assicurativi sui timori di perdite più consistenti, mentre la notizia dagli Usa di utili General Electric (GE.N: Quotazione) in linea con le attese ha dato al mercato un sollievo soltanto momentaneo. La partenza negativa di Wall Street contribuisce ad aggravare l'intonazione della giornata.

Intorno alle 16,10 l'indice FTSEurofirst 300 arretra dell'1,5%, dopo aver raggiunto livelli non più visti da aprile 2003 e viaggiando in territorio negativo per la dodicesima seduta nelle ultime 13.

Dopo un breve movimento rialzista nelle prime sessioni dell'anno, il benchmark adesso cede circa il 10% nel 2009 dopo un meno 45% del 2008.

Tra i singoli listini l'indice Ftse 100 britannico .FTSE perde lo 0,8%, il tedesco Dax .GDAXI l'1,6% e il francese CAC .FCHI l'1,8%.

A livello settoriale negativi anche i petroliferi sulla scorta del ritracciamento delle quotazioni del greggio.

Tengono invece i farmaceutici dopo la notizia dagli Usa che Pfizer (PFE.N: Quotazione), il numero uno al mondo del settore per ricavi, è in trattative per acquistare la rivale Wyeth WYE.N.

Tra i titoli in evidenza:

* Nel comparto bancario BARCLAYS (BARC.L: Quotazione) lascia sul terreno oltre il 14%, di nuovo appesantita da timori sulla necessità di nuovo capitale o di una nazionalizzazione nonostante i tentativi dell'AD di calmare gli investitori.

* Debole anche FORTIS FOR.BR FOR.AS che ha preannunciato forti perdite per il 2008.

* In controtendenza i tre principali gruppi di supermercati britannici quotati dopo che JP Morgan ne ha alzato i target price e le stime di vendite. SAINSBURY (SBRY.L: Quotazione) guadagna lo 0,3%, WM MORRISON (MRW.L: Quotazione) il 2,2% e TESCO (TSCO.L: Quotazione) lo 0,7%.