BORSE EUROPA - In rialzo con bancari dopo Wsj su Citigroup

indici chiusura

alle 10,35 var% 2008 ----------------------------------------------------------------

DJ EuroStoxx 50 .STOXX50E 2.050,40 +1,92 2.451,48

FTSEurofirst300 .FTEU3 744,71 +1,22 831,97

DJ Stoxx banche 112,10 +2,28 149,51

DJ Stoxx oil&gas 266,56 +1,01 264,50

DJ Stoxx tech 141,85 +0,31 152,86 ----------------------------------------------------------------

FRANCOFORTE, 23 febbraio (Reuters) - L'azionario europeo si sintonizza al clima di generale euforia delle borse, rinfrancate dalle voci che l'azionista pubblico Usa potrebbe arrivare ad una partecipazione del 40% di Citigroup (C.N: Quotazione). Si affievoliscono i timori di una totale nazionalizzazione delle grandi banche americane e proprio gli istituti di credito del Vecchio Continente guidano il rimbalzo dei listini europei.

Intorno alle 10,35 il FTSEurofirst 300 .FTEU3 avanza di un abbondante punto percentuale. Tra i singoli listini l'inglese Ftse 100 .FTSE sale del'1% circa, il tedesco Dax .GDAXI dell'1,66% e il francese Cac 40 .FCHI dell'1,5%.

Tra i titoli in evidenza:

* Ignorata dal rally delle banche UBS UBS.VX che crolla ai minimi di tutti i tempi: sale la pressione sul presidente perchè si dimetta in relazione alla gestione della vicenda legata all'inchiesta degli Stati Uniti sui clienti evasori fiscali.

* RBS (RBS.L: Quotazione) balza del 17% circa sulle attese di una ristrutturazione che comporterebbe la creazione di una divisione dove far confluire gli attivi non strategici.

* Piovono gli acquisti sulla francese NATIXIS (CNAT.PA: Quotazione), galvanizzata da possibili cambiamenti ai vertici. Lo stato francese inietterà inoltre altri 2,5-5 miliardi di euro nella banca popolare creata dalla fusione di Banque Populaire e Groupe Caisse d'Epargne, due istituti che hanno quote significative in Natixis.

* Restando fra i finanziari, PRUDENTIAL (PRU.L: Quotazione) balza invece del 4,5% su voci stampa di interesse di RESOLUTION RSL.L per la controllata assicurativa britannica.

* ENDESA (ELE.MC: Quotazione) e ACCIONA (ANA.MC: Quotazione) hanno riaperto stamani in deciso rialzo dopo che ENEL (ENEI.MI: Quotazione) ha concluso l'accordo per l'acquisizione della partecipazione del 25,01% posseduta, direttamente e indirettamente, da Acciona (ANA.MC: Quotazione) in Endesa (ELE.MC: Quotazione) per 11,1 miliardi.

* Dopo lo scivolone sulla piazza australiana, RIO TINTO (RIO.L: Quotazione) quota in rialzo di un abbondante punto percentuale a Londra: secondo i trader, aiutano le voci che il gigante minerario cercherà di convincere gli azionisti riluttanti ad approvare l'alleanza da 19,5 miliardi di dollari con Chinalco.

* Sotto pressione in controtendenza PUBLICIS (PUBP.PA: Quotazione), dopo che la controllata Zenith Optimedia ha perso un contratto di pubblicità con Hewlett-Packard (HPQ.N: Quotazione)

* Nel settore farmaceutico la piccola norvegese MEDICULT MEDC.OL festeggia l'Opa di MERCK (MRCG.DE: Quotazione) che si è aggiudicata la società specializzata in trattamenti dell'infertilità per circa 55 milioni di dollari.