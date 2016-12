BORSE EUROPA - Indici estendono rimbalzo su nuovo piano Usa

indici chiusura

alle 15,40 var% 2008 ----------------------------------------------------------------

DJ EuroStoxx 50 .STOXX50E 2.103,80 +2,57 2.451,48

FTSEurofirst300 .FTEU3 734,03 +2,25 831,97

DJ Stoxx banche 127,63 +5,92 149,51

DJ Stoxx oil&gas 260,49 +2,00 264,50

DJ Stoxx tech 143,06 +0,11 152,86 ----------------------------------------------------------------

MILANO, 23 marzo (Reuters) - Si conferma e si estende il rimbalzo degli indici europei, in preda come quelli Usa all'entusiasmo per il nuovo piano messo a punto dall'amministrazione Obama per ripulire i bilanci bancari da 'asset tossici' fino a 1.000 miliardi di dollari.

A trainare il recupero dei listini sono infatti i titoli finanziari, mentre positiva per l'azionario è anche la marcata risalita delle materie prime sempre in risposta alla prospettiva di ripresa della prima economia mondiale, che premia i corsi dei titoli energetici.

Ultimo elemento incoraggiante per le borse la lettura migliore del consensus dei numeri Usa sulle vendite delle case esistenti a febbraio.

"Il settore finanziario resta comunque sotto pressione, dal momento che l'ammontare degli asset 'tossici' supera ancora ampiamente i fondi che lo Stato è pronto a immettere sul mercato" spiega Romain Boscher di Groupama Asset Management.

"Anche se Washington è disposta a iniettare 1.000 miliardi - continua - ci sono tra i 2.000 e i 4.000 miliardi di asset tossici in bilancio agli istituti di credito".

Mentre gli indici di Wall Street avanzano fino a 4% sulla chiusura di venerdì intorno alle 15,30 l'indice Ftse Eurofirst 300 .FTEU3 guadagna 2,20%, mentre lo Stoxx50 .STOXX50E arriva a +2,59%.

Uno sguardo alle singole piazze mostra un brillante Ftse londinese .FTSE a +2,12%, seguito dal Dax tedesco .GFAXI a +2,03% e dal Cac parigino a .FCHI a +1,95%.

Tra i titoli in evidenza:

* In vetta ai listini gli istituti di credito, tra cui basti segnalare il +12,5% di Barclays (BARC.L: Quotazione), il +10,1 di Hsbc (HSBA.L: Quotazione), il +7,6% di Lloyds (LLOY.L: Quotazione) o il +5,1% di Deutsche Bank (DBKGn.DE: Quotazione)

* Ancora molto bene gli energetici, mentre i derivati sul greggio Usa superano ampiamente la soglia dei 53 dollari. Guadagna oltre 2,5% Royal Dutch Shell (RDSa.L: Quotazione), mentre BG Group BG.L si ferma a +1,7%

* Lima decisamente il rialzo Daimler (DAIGn.DE: Quotazione), che guadagna 1,2% dopo l'annuncio che raccoglierà 1,95 miliardi euro con la cessione del 9,1% al fondo Abu Dhabi Aabar Investments PJSC AABAR.AD.