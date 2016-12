BORSE EUROPA-Listini tonici grazie a finanziari e materie prime

indici chiusura

alle 10,00 var% 2008 ---------------------------------------------------------------

DJ EuroStoxx 50 .STOXX50E 2.896,63 +0,52 2.451,48

FTSEurofirst300 .FTEU3 1.008,81 +0,44 831,97

DJ Stoxx banche 237,26 +0,96 149,51

DJ Stoxx oil&gas 314,35 +0,49 264,50

DJ Stoxx tech 197,08 +0,33 152,86 --------------------------------------------------------------- LONDRA, 23 settembre (Reuters) - Le borse europee sono toniche negli scambi della mattinata, sostenute soprattutto dai finanziari - bancari e assicurativi - e materie prime.

"Non c'è un trend chiaro al momento, non ci sono grandi segnali di vendita o di acquisto", commenta Jacques Henry analista di Louis Capital Markets a Parigi.

"Le valutazioni ora sono di nuovo ai livelli del 2007. Il calo dello scorso anno è stato eccessivo ma non è stato ancora corretto del tutto e a questo punto è dura vedere un catalizzatore che consenta al rally di proseguire".

Intorno alle 10,00 il FTSEurofirst 300 guadagna lo 0,8%, riguadagnando la soglia dei 1.000 punti. Sui singoli mercati il Ftse 100 britannico .FTSE guadagna lo 0,8%, il Dax tedesco .GDAXI l'1% e il Cac 40 francese .FCHI lo 0,6%.

Tra i titoli in evidenza:

* I minerari sono i migliori del paniere , in progresso dell'1,38% sulal scia del rimbalzo della mterie prime. Le anglo australiane RIO TINTO (RIO.L: Quotazione) e BHP BILLINTON BHP.L guadagnano rispettivamente l'1,9% e l'1,5%, mentre EURASIAN ENRC.L balza di oltre il 3% dopo che Citigroup ieri ha migliorato il giudizio sulla società.

* Bene le banche che guadagnano lo 0,4%, con SOCIETE GENERALE SONG.PA, HSBC (HSBA.L: Quotazione), UBS UBSN.VX in progresso tra lo 0,5% e l'1%.

* Avanzano anche gli assicurativi con AXA (AXAF.PA: Quotazione), FORTIS FOR.BR, STANDARD LIFE (SL.L: Quotazione) e PRUDENTIAL (PRU.L: Quotazione) in progresso tra l'1,2% e il 2,7%.

* Sul fronte dei ribassi il settore alimentare con NESTLE NESN.VX in flessione dello 0,9% e DANONE (DANO.PA: Quotazione) in calo dello 0,7%. Peggiore del paniere LINDT (LISN.S: Quotazione) in calo dell'1,85%.

* Scivolano anche i media , con il gruppo francese JC DECAUX (JCDX.PA: Quotazione) in calo del 2% dopo che Standard & Poor ha bbassato il giudizio per via di un calo significativo degli utili e della redditività nel primo trimestre.

* Cede quasi l'1% FRANCE TELECOM FTE.PA dopo aver smentito voci di un interesse per la svedese TELIASONERA TLSN.ST, in progresso di oltre il 2%.

* LIBERTY INTERNATIONAL LIL.L la più grande società che possiede grandi magazzini al mondo è in calo di oltre il 4% dopo l'annuncio di 56,1 milioni di nuove azioni sul mercato.