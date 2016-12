BORSE EUROPA- Indici in calo, Credit Suisse +7% dopo risultati

indici chiusura

alle 9,40 var% 2008 ----------------------------------------------------------------

DJ EuroStoxx 50 .STOXX50E 2.255,74 -1,31 2.451,48

FTSEurofirst300 .FTEU3 789,09 -0,77 831,97

DJ Stoxx banche 155,95 -0,86 149,51

DJ Stoxx oil&gas 257,54 -0,14 264,50

DJ Stoxx tech 172,70 -0,59 152,86 ----------------------------------------------------------------

MILANO, 23 aprile (Reuters) - E' una giornata segnata da una raffica di trimestrali e dal rinnovato pessimismo sul settore finanziario americano quella che vede le borse europee avviare gli scambi in ribasso.

Eccezione positiva nella generale debolezza delle banche è Credit Suisse CSGN.VX in rialzo su trimestrale nettamente sopra le attese, mentre Hsbc (HSBA.L: Quotazione), Bnp Paribas (BNPP.PA: Quotazione), Societe Generale (SOGN.PA: Quotazione) e Commerzbank (CBKG.DE: Quotazione) perdono tra l'1% e il 2,2%. "Siamo di fronte a dati contrastanti. Se possiamo trarre un po' di ottimismo dai numeri di Credit Suisse, i timori per la situazione di Gm e per i risultati di Morgan Stanley non scompaiono così facilmente", commenta in una nota Chris Hossain, manager di Odl Securities.

Intorno alle 9,40 l'indice paneuropeo FTSEurofirst 300 .FTEU3 cede lo 0,7% circa, mentre tra i singoli listini il Dax di Francoforte .GDAXI perde l'1,48%, il Cac 40 parigino .FCHI l'1,25% e il Ftse 100 londinese .FTSE lo 0,56%.

I titoli in evidenza oggi: * Ha sorpreso il mercato CREDIT SUISSE CSGN.VX, annunciando un utile netto nel primo trimestre a 2 miliardi di franchi svizzeri, il doppio di quanto previsto, e sottolineando la fiducia sui prossimi mesi, grazie alla forza della divisione di investment banking. La seconda banca svizzera sale di quasi il 7%.

* La società farmaceutica svizzera NOVARTIS NOVN.VX ha registrato un utile netto migliore delle attese nei primi tre mesi dell'anno, ma in calo del 14% e ha ammonito che le perdite causate dalla forza del dollaro potrebbero influire negativamente sui risultati dell'anno. Il titolo sale del 3,8%.

* Il calo della domanda e la flessione economica hanno danneggiato le vendite di LOGITECH LOGN.VX, spingendola a una perdita nel quarto trimestre. Il titolo della produttrice numero uno al mondo di mouse per computer lascia sul terreno l'11,5%.

* Nonostante i risultati positivi annunciati ieri da Apple (AAPL.O: Quotazione), i tecnologici europei non si sottraggono al calo generale. In controtendenza INFINEON (IFXGn.DE: Quotazione) che sale del 2%.

* Il gruppo di ingegneria ABB ABBN.VX perde il 5% dopo un calo del 35% a 652 milioni di dollari dell'utile nei primi tre mesi dell'anno che ha deluso le attese del mercato a 702 milioni.

* Le azioni della tv commerciale ITV (ITV.L: Quotazione) cedono quasi il 5,5% dopo che la società ha confermato di non voler procedere a un aumento di capitale.