Borse Europa viste in calo su crescenti timori per utili

PARIGI, 22 ottobre (Reuters) - Si attende una partenza negativa per le borse europee, su cui dovrebbero pesare i timori per gli utili societari che hanno già affossato i listini asiatici.

"I mercati azionari europei si avviano a una partenza in ribasso perchè le paure di recessione agitano gli investitori in un momento di utili in rallentamento", commenta Florent Hunsinger di Cantor Fitzgerald in una nota.