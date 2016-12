BORSE EUROPA - Indici deboli con tech e tlc, pesa avvio Wall St.

indici chiusura

alle 15,35 var% 2008 ----------------------------------------------------------------

DJ EuroStoxx 50 .STOXX50E 2.180,94 -0,34 2.451,48

FTSEurofirst300 .FTEU3 767,87 -0,17 831,97

DJ Stoxx banche 119,64 +1,43 149,51

DJ Stoxx oil&gas 259,13 +1,62 264,50

DJ Stoxx tech 148,11 -1,94 152,86 ----------------------------------------------------------------

LONDRA, 22 gennaio (Reuters) - Si sgonfia nel primo pomeriggio il rimbalzo delle borse europee, con i listini appesantiti da farmaceutici, telefonici e tech.

A zavorrare l'azionario del vecchio continente è anche l'avvio negativo di Wall Street dopo dati macro che hanno evidenziato un ulteriore deterioramento del mercato del lavoro e di quello immobiliare.

Sui mercati continuano a dominare i timori sull'economia anche alla luce di una difficile stagione di risultati societari e di fosche previsioni sugli utili futuri.

Deludenti aggiornamenti sull'andamento del business affossano in particolare Nokia NOK1V.HE e British Telecom (BT.L: Quotazione).

Intorno alle 15,35 l'indice FTSEurofirst 300 arretra dello 0,2%. A Londra l'indice Ftse-100 .FTSE guadagna lo 0,66% mentre a Francoforte il Dax .GDAXI è in calo dello 0,2% e a Parigi il Cac .FCHI scende di un frazionale 0,05%.

Tra i titoli in evidenza:

* NOKIA NOK1V.HE lascia sul terreno quasi il 7% sulla scia di utili e ricavi del quarto trimestre sotto le attese del mercato. Il gruppo ha detto di aspettarsi per quest'anno una contrazione di circa il 10% per il mercato dei cellulari.

* BT (BT.L: Quotazione) cede più del 10% dopo l'annuncio che il terzo trimestre è stato colpito da oneri a BT Global Services.

* Tra le banche COMMERZBANK (CBKG.DE: Quotazione) sale di oltre il 6%, LLOYDS BANKING GROUP (LLOY.L: Quotazione) di più del 14% e UBS UBSN.VX del 5% circa, in un comparto europeo che rimbalza dell'1,4%, sotto i massimi intraday.

* Brilla il gruppo assicurativo e bancario belga KBC (KBC.BR: Quotazione), +51% dopo l'annuncio di un'iniezione di 2 miliardi di euro da parte del governo fiammingo. Il titolo aveva perso circa il 63% nelle quattro sedute precedenti.

* HSBC (HSBA.L: Quotazione) sale del 3,7% dopo l'annuncio che la banca non ha piani per un imminente aumento di capitale.

* Le banche irlandesi rimbalzano dopo la recente ondata di vendite in un mercato che sembra credere alla rassicurazioni del governo sul fatto che non ci saranno altre nazionalizzazioni nel settore. ALLIED IRISH BANKS (ALBK.I: Quotazione)ALBK.L sale del 7% e IRISH LIFE & PERMANENT IPM.IIPM.L del 2%, ma BANK OF IRELAND (BKIR.I: Quotazione)(BKIR.L: Quotazione) cede oltre il 6%.

* UNILEVER (ULVR.L: Quotazione) accusa un calo superiore al 2% dopo che Dresdner Kleinwort ne ha tagliato il rating a "hold" da "buy".