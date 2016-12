BORSE EUROPA - Indici in rialzo grazie a banche e costruttori

indici chiusura

alle 10,20 var% 2007 --------------------------------------------------------------- DJ EuroStoxx 50 .STOXX50E 3.262,82 +0,43 3.711,03 FTSEurofirst300 .FTEU3 1.159,80 +0,44 1.314,42 DJ Stoxx banche 281,16 +1,25 337,67 DJ Stoxx oil&gas 373,28 -0,17 435,73 DJ stoxx tech 238,49 +0,99 249,25 ---------------------------------------------------------------

LONDRA, 22 agosto (Reuters) - Le piazze europee hanno aperto in rialzo, grazie ai guadagni dei titoli legati al settore finanziario e a quello delle costruzioni.

Attorno alle 10 l'indice che raggruppa le banche guadagna l'1,25%, e i costruttori sono in progresso dell'1,61%.

Il segmento del società attive nell'estrazione di petrolio e gas è in calo dello 0,17%, scontando gli effetti del conflitto tra Russia e Georgia, nonostante il sensibile rialzo del prezzo del greggio che ieri è balzato di 6 dollari la barile e oggi scambia sulla piazza americana CLc1 sopra i 121 dollari.

Sul fronte macro, gli investitori focalizzeranno la loro attenzione sul Pil inglese del secondo trimestre (10,30 ora italiana), sugli ordini dell'industria di giugno della zona euro (ore 11,00) e sul discorso sul tema della stabilità finanziaria che il presidente della Fed Ben Bernanke terrà al simposio della Federal Reserve Bank del Kansas (ore 16,00).

Alle 10,20 circa le principali piazze europee vedono l'indice inglese FTSE 100 .FTSE in rialzo dello 0,92%, il tedesco Dax .GDAXI dello 0,54% e il francese Cac 40 .FCHI dello 0,69%.

Tra i titoli in evidenza:

* Le poste olandesi TNT TNT.AS balzano oltre il 7%, sulla scia di indiscrezioni stampa riportate dal Times di Londra che riferiscono che la sua rivale statunitense United Parcel Service (UPS.N: Quotazione) potrebbe presentare un'offerta entro la fine della settimana per un valore compreso tra i 34 e i 38 euro per azione.

* DEUTSCHE POST (DPWGn.DE: Quotazione) sale del 3,6%, dopo che Goldman Sachs ha alzato il rating delle poste tedesche a "buy" da "neutral".

* La società di servizi inglese RENTOKIL (RTO.L: Quotazione) perde oltre il 5%, dopo aver diffuso una semestrale che ha visto i profitti in calo del 55,3% e che prevede un piano di ristrutturazione che coinvolga il gruppo intero, la cui attuazione per migliorare i profitti richiederà almeno tre anni.

* La società di costruzioni HOCHTIEF (HOTG.DE: Quotazione) balza di oltre il 10%. Secondo indiscrezioni stampa tedesche i due principali azionisti, la società di costruzioni spagnola ACS (ACS.MC: Quotazione) e la russa Oleg Deripaska, stanno pensando di smembrare la società, con ACS interessata alle sue attività negli Usa, in Australia e Asia.

* DEUTSCHE BANK (DBKGn.DE: Quotazione) è un progresso dell'1,32%. Nella notte italiana la banca tedesca, assieme a MERRILL LYNCH MER.N e GOLDMAN SACHS (GS.N: Quotazione) ha raggiunto un'intesa con le autorità dello stato di New York che le accusavano di aver venduto gli strumenti finanziari "auction-rate securities" senza averne evidenziato sufficientemente i rischi. DB riacquisterà titoli per 1 miliardo di dollari entro 90 giorni e pagherà una multa da 15 miliardi di dollari.

* LLOYD'S (LLOY.L: Quotazione) è in progresso del 3,39%, nonostante WESTLB abbia tagliato il suo targte price a 330 pence da 510. UBS UBSN.VX guadagna il 2,38% e Credit Suisse CSGN.VX l'1,43%.

* DRAGON OIL DGO.I sale oltre il 6%. La società petrolifera ha detto che il conflitto tra Russia e Georgia potrebbe potenzialmente danneggiare le esportazioni del gruppo.

* RIO TINTO (RIO.L: Quotazione) (RIO.AX: Quotazione) perde lo 0,35%. L'autorità per la concorrenza australiana ha detto di avere procrastinato la sua decisione finale sull'offerta da 128 miliardi di dollari della mineraria BHP Billiton (BLT.L: Quotazione) (BHP.AX: Quotazione), in progresso dello 0,60%, per acquisire la società specializzata nell'estrazione e lavorazione di metalli.