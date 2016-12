CORRETTO - Borse europee attese in crescita

PARIGI, 22 settembre (Reuters) - Le borse europee stamattina sono viste in progresso, dopo due sedute consecutive con il segno meno, con gli energetici a guidare i rialzi grazie al rimbalzo del greggio.

Gli investitori però si manterranno cauti in vista della riunione di politica monetaria della Fed che avrà inizio oggi.

I bookmakers finanziari prevedono che il FTSE londinese .FTSE apra in progresso tra 8 e 11 punti, il DAX a Francoforte .GDAXI in rialzo tra 16 e 22 punti e il CAC 40 parigino .FCHI in progresso tra 14 e 18 punti.