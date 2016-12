BORSE EUROPA - Flettono con bancari, tecnologici dopo Ericsson

indici chiusura

alle 10,30 var% 2008 ---------------------------------------------------------------

DJ EuroStoxx 50 .STOXX50E 2.891,93 -1,52 2.451,48

FTSEurofirst300 .FTEU3 1.011,73 -1,38 831,97

DJ Stoxx banche 234,99 -2,11 149,51

DJ Stoxx oil&gas 318,67 -1,59 264,50

DJ Stoxx tech 184,09 -2,45 152,86 --------------------------------------------------------------- LONDRA, 22 ottobre (Reuters) - Vendite pronunciate stamani sulle piazza del Vecchio Continente zavorrate dai tecnologici dopo i risultati deludenti di ERICSSON (ERICb.ST: Quotazione) che affonda dell'8%. Non vanno meglio i bancari con CREDIT SUISSE CSGN.VX che accusa perdite leggermente superiori ai concorrenti nonostante abbia archiviato il terzo trimestre con un utile netto di gran lunga superiore alle stime. Intorno alle 10,30 l'indice Ftse Eurofirst 300 .FTEU3 cede l'1,4% e il DJ Stoxx 50 .STOXX50E l'1,4%. A Londra il Ftse 100 .FTSE perde l'1,4%, a Francoforte il Dax .GDAXI è in calo dell'1,5% e Cac 40 parigino lascia sul campo l'1,45%.

I titoli in evidenza:

* In controtendenza, balza del 2,5% il gruppo di beverage PERNOD RICARD (PERP.PA: Quotazione), che ha annunciato una contrazione del giro d'affari più contenuta delle previsioni nel primo trimestre 2009-2010. Il comparto food and beverage è l'unico positivo nel panorama settoriale europeo anche grazie al colosso NESTLE' NESN.VX che, dopo una partenza sotto tono, si è ripreso in borsa nel giorno in cui ha pubblicato i risultati dei nove mesi.

* Colpo di reni, dopo le prime battute in territorio negativo, anche per la farmaceutica NOVARTIS NOVN.VX che ha annunciato i conti dei primi tre trimestri.

* Nel mirino della lettera l'industria estrattiva: in controtendenza STORA ENSO (STERV.HE: Quotazione) dopo i conti del trimestre mentre ANGLO AMERICAN (AAL.L: Quotazione) contiene le perdite dopo l'annuncio di una ristrutturazione e i dati relativi alla produzione del terzo quarter.

* A picco il gruppo di tecnologie per media THOMSON TMS.PA che ha annunciato vendite in calo del 20% nel terzo trimestre, confermando che proseguono le trattative per la cessione di Grass Valley.

* SWATCH UHR.VX e il gruppo del lusso RICHEMONT CFR.VX flettono dopo che la domanda per gli orologi svizzeri a settembre è diminuita del 26%. La contrazione è tornata ad aumentare dopo l'attenuazione registrata nei due trimestri precedenti.

* Apertura in grande spolvero per il gruppo spagnolo AGBAR AGS.MC che cerca di adeguarsi al prezzo dell'Opa, 20 euro per azione, lanciata da CRITERIA CRIT.MC e dalla francese SUEZ ENVIRONMENT (SEVI.PA: Quotazione) e finalizzata al delisting.