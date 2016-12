BORSE EUROPA - Indici in calo con energetici e compagnie aeree

indici chiusura

DJ Stoxx tech 168,16 -2,08 152,86 --------------------------------------------------------------- LONDRA, 22 giugno (Reuters) - Le borse europee accentuano le perdite rispetto alla mattina con energetici e compagnie aeree bersagliati dalle vendite.

Gli analisti si uniscono sempre più numerosi al coro di coloro che giudicano eccessivo il rally delle borse partito a marzo e che vedono scoccare l'ora di un ritorno alla calma.

Nonostante alcuni segnali di miglioramento, inoltre, la Banca Mondiale ha precisato che le prospettive per l'economia globale restono "insolitamente incerte".

Intorno alle 15,45 l'indice FTSEurofirst 300 .FTEU3 cede l'1,75% circa mentre, sulle singole piazze, il Ftse 100 .FTSE perde l'1,59%, il Cac-40 FCHI il 2,1% e il Dax .GDAXI l'1,78%.

Tra i titoli in evidenza:

* Mentre il greggio Usa arriva a perdere nei primi scambi del pomeriggio 2 dollari a 67,55 dollari al barile, gli energetici BG GROUP BG.L, BP (BP.L: Quotazione), ROYAL DUTCH SHELL (RDSa.L: Quotazione) e TOTAL (TOTF.PA: Quotazione) cedono tra 2,8% e 4,5%.

* Tra le compagnie aeree, BRITISH AIRWAYS BAY.L lascia sul terreno il 6,6%, la peggiore performance tra i titoli quotati sul Ftse 100 .FTSE, sulla notizia stampa di uno scontro con gli amministratori su una strategia di investimenti a alto rischio. Non aiuta inoltre la richiesta al governo del fondatore di Virgin Atlantic Richard Branson di non intraprendere nessuna azione per salvare la compagnia britannica. Sempre nel pomeriggio la rivale tedesca LUFTHANSA (LHAG.DE: Quotazione), a -1,2%, ha ottenuto il permesso dell'antitrust Ue per acquisire per 250 milioni di euro Brussels Airlines.

* In controtendenza ANGLO AMERICAN (AAL.L: Quotazione) sale del 5,3% sulle trattative di fusione con la concorrente XSTRATA XTA.L. I maggiori azionisti della società mineraria hanno però messo le mani avanti, sostenendo che l'unione potrebbe realizzarsi solo se venisse offerto un premium consistente, intorno al 30%. Le voci di fusione danneggiano LONMIN (LMI.L: Quotazione), in calo del 7%. La quota del 24,9% della società in mano a Xstrata rischierebbe infatti di essere venduta per finanziare l'accordo.

* Bene anche la società di esplorazione per l'oro CENTAMIN EGYPT (CEY.L: Quotazione), in rialzo dell'8,88%. Reuters ha scritto che potrebbe essere un obiettivo da acquisire per uno dei grandi gruppi produttori di oro.

* INDEPENDENT NEWS & MEDIA (INME.I: Quotazione) è oggi il titolo peggiore in Europa, con un calo del 18,8%, dopo aver perso più del 30% sulla proposta di un aumento di capitale a prezzi altamente scontati per ripagare un bond scaduto.

* Le pagine gialle inglesi YELL YELL.L potrebbero essere costrette a ridurre i covenant finanziari a causa delle condizioni incerte del mercato. Il titolo perde il 5,9%.

* Pesa su ALCATEL-LUCENT ALUA.PA il declassamento a 'underperform' da 'neutral' deciso da Merrill Lynch. Il titolo perde il 7,2% circa.

* Giornata decisamente no per CURANUM BOHG.DE, il secondo peggior titolo del listino tedesco delle small cap, che anche nel pomeriggio mette a segno un -6,5%. Pesa la notizia dell'indagine dell'autorità di vigilanza Bafin sui bilanci 2005 e 2006 della società di case di cura.

* DAIMLER (DAIGn.DE: Quotazione) sale di quasi l'1%, mentre i trader puntano su un articolo uscito nel fine settimana su presunte trattative per acquisire una quota in Porsche (PSHG_p.DE: Quotazione). Entrambe le case automobilistiche hanno negato le indiscrezioni.