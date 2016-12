BORSE EUROPA - Indici in progresso su rimbalzo materie prime

indici chiusura

alle 10,15 var% 2008 ---------------------------------------------------------------

DJ EuroStoxx 50 .STOXX50E 2.901,87 +1,03 2.451,48

FTSEurofirst300 .FTEU3 1000,72 +0,87 831,97

DJ Stoxx banche 236,57 +0,99 149,51

DJ Stoxx oil&gas 314,29 +1,43 264,50

DJ Stoxx tech 196,43 +0,48 152,86 --------------------------------------------------------------- MILANO, 22 settembre (Reuters) - Negli scambi della mattinata le borse europee avanzano dopo due sedute consecutive di ribassi con energetici , trasporti e minerari a guidare i rialzi grazie al rimbalzo del greggio e delle altre materie prime.

Il clima resta comunque prudente, in attesa della riunione di politica monetaria della Fed al via oggi e del G20.

Secondo gli analisti, la Fed, le cui decisioni verranno rese note domani alle 20,15 ora italiana, manterrà invariati i tassi di interesse a 0,25% ma gli investitori sono in attesa di conoscere soprattutto quali decisioni verranno prese sugli stimoli straordinari all'economia, visti i recenti dati macro che mostrano segnali di ripresa.

"I fondamentali per il mercato azionario stanno migliorando e sappiamo che le banche centrali, in particolare in Gran Bretagna e in Usa, si sono impegante a mantenere i tassi bassi per un lungo periodo di tempo", comemnta Mike Lenhoff, strategist capo di Brewin Dolphin.

"E' un elemento molto positivo per il mercato. Tecnicamente però sembra ancora un po' ipercomprato".

Intorno alle 10,15 il FTSEurofirst 300 guadagna lo 0,97% a 1.008,72, superando l'importante soglia dei 1.000 punti e avvicinandosi al massimo annuale segnato mercoledì scorso a 1.013,63. Al termine della seduta di ieri l'indice cedeva lo 0,7%. L'inglese Ftse 100 .FTSE guadagna l'1%, il tedesco Dax .GDAXI l'1,2% e l'indice francese Cac 40 .FCHI l'1%.

Tra i titoli in evidenza:

* Gli energetici guadagnano intorno all'1,4% sostenuti dal rimbalzo del greggio CLc1 oltre i 70 dollari al barile a New York. Tra le big del settore BP (BP.L: Quotazione), ROYAL DUTCH SHELL (RDSa.L: Quotazione), TOTAL (TOTF.PA: Quotazione) e REPSOL (REP.MC: Quotazione) sono in progresso tra l'1 e l'1,3%.

* BG BG.L avanza di oltre il 2% nonostante una tassa da oltre 1 miliardo di dollari sull'esportazione di greggio che dovrà pagare al Kazakhstan. Il governo kazakho sembra però disponibile a trovare una soluzione in via negoziale. Gli altri shareholder del progetto sono Eni (ENI.MI: Quotazione), Chevron (CVX.N: Quotazione) e LUKOIL (LKOH.MM: Quotazione).

* Bene anche i finanziari , ieri tra i titoli più colpiti dalle vendite, con Standard Chartered (STAN.L: Quotazione), HSBC (HSBA.L: Quotazione), Lloyds (LLOY.L: Quotazione), BNP Paribas (BNPP.PA: Quotazione) tutti in progresso intorno all'1%.

* SOCIETE GENERALE (SOGN.PA: Quotazione) gudagna l'67% dopo che il Financial Times ha riportato che dal 2010 verrà introdotto un programma di 5 anni di "tolleranza zero" per errori e azzardi presi dai dipendenti sulle attività di mercato per evitare nuovi casi come quello di Kerviel, esploso a inizio anno.

* Tra gli assicurativi ALLIANZ (ALVG.DE: Quotazione) gudagna l'1,38% nonostante abbia annunciato l'intenzione di uscire dalla borsa di New York, Londra, Parigi, Milano e Parigi e rimanere quotata solo a Francoforte. Il gruppo in una nota ha spiegato che la presenza su tutti questi listini era fonte di complicazioni, anche perché la maggior parte degli scambi avviene a Francoforte.

* Salgono di oltre il 2% i minerari , migliori del listino, in particolare le australiane RIO TINTO (RIO.AX: Quotazione) (RIO.L: Quotazione) e BHP BILLINTON (BHP.AX: Quotazione) BHP.L, FORTESCUE METALS (FMG.AX: Quotazione) su previsioni di un aumento dell'export. Bene anche ARCELORMITTAL (ISPA.AS: Quotazione) e ANGLO AMRICAN (AAL.L: Quotazione) entrambe in progresso del 2,15%.

* Balza del 4,5% ACCOR (ACCP.PA: Quotazione) dopo l'annuncio della cessione di 158 hotel F1 - ex Formula 1 - per 272 milioni di euro.