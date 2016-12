BORSE EUROPA - Indici in calo, giù banche e minerari

indici chiusura

alle 10,00 var% 2008 ---------------------------------------------------------------

DJ EuroStoxx 50 .STOXX50E 2.870,59 -0,57 2.451,48

FTSEurofirst300 .FTEU3 1.001,33 -0,52 831,97

DJ Stoxx banche 236,81 -0,82 149,51

DJ Stoxx oil&gas 310,88 -0,5 264,50

DJ Stoxx tech 194,75 -0,04 152,86 --------------------------------------------------------------- MILANO, 21 settembre (Reuters) - Le borse europee sono in rosso negli scambi della mattinata, dopo aver archiviato una settimana in netto progresso, su timori che il mercato possa aver reagito in maniera eccessivamente ottimista rispetto ai fondamentali economici.

"Il mercato può sembrare leggermente ipercomprato nel breve termine, ma l'economia sta decisamente migliorando, i risulati societari stanno decisamente migliorando, i tassi di interesse si mantengono bassi... Siamo ancora abbastanza ottimisti", dice Nick Nelson, startegist di Ubs.

I peggiori sono i minerari e le banche mentre i farmaceutici, considerati difensivi, tengono bene.

Intorno alle 10,00 il FTSEurofirst 300 .FTEU3 cede lo 0,52%. L'inglese Ftse 100 .FTSE cede lo 0,58%, il tedesco Dax .GDAXI lo 0,85% e l'indice francese Cac 40 .FCHI lo 0,33%.

I titoli in evidenza oggi:

* Le banche , cresciute del 172% da marzo scorso, scivolano negli scambi di oggi, con HSBC (HSBA.L: Quotazione), BANCO SANTANDER (SAN.MC: Quotazione), UBS UBSN.VX e BBVA (BBVA.MC: Quotazione) in flessione tra lo 0,5% e l'1,5%. ROYAL BANK OF SCOTLAND (RBS.L: Quotazione) è sostanzialmente piatta nonostante una fonte vicina alla situazione abbia rivelato che la banca punterebbe a un "modesto" aumento di capitale tra i 3 e i 4 miliardi di sterline.

* CABLE & WIRELESS CW.L cede l'1,7% dopo che Ing ha abbassato il rating a "hold" da "buy" dopo aver tagliato le stime per il target price della società tlc.

* Indeboliti dal deprezzamento dei metalli sono negativi BHP BILLITON (BLT.L: Quotazione), ANGLO AMERICAN (AAL.L: Quotazione), ANTOFAGASTA (ANTO.L: Quotazione) e ARCELORMITTAL (ISPA.AS: Quotazione).

* GLAXOSMITHKLINE (GSK.L: Quotazione), ASTRAZENECA (AZN.L: Quotazione), ROCHE (ROG.AX: Quotazione) in progresso tra lo 0,4% e lo 0,9%.

* Nonostante il calo del greggio CLc1, ROYAL DUTCH SHELL (RDSa.L: Quotazione) guadagna lo 0,5% dopo che Banc of America Merril Lynch ha alzato il giudizio a "buy".

* KRONES (KRNG.DE: Quotazione) avanza del 4,2% dopo che Banc of Aerica - Merril Lynch e Commerzbank hanno alzato il rating a "buy" dopo che l'AD della società tedesca ha dichiarato che gli ordini nel quarto trimestre torneranno "nuovamente positivi".