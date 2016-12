BORSE EUROPA - Indici in rialzo ma banche restano indietro

indici chiusura

alle 10,20 var% 2008 ----------------------------------------------------------------

DJ EuroStoxx 50 .STOXX50E 2.261,74 +0,55 2.451,48

FTSEurofirst300 .FTEU3 789,47 +0,43 831,97

DJ Stoxx banche 153,24 -0,25 149,51

DJ Stoxx oil&gas 256,25 +0,4 264,50

DJ Stoxx tech 169,76 +0,74 152,86 ----------------------------------------------------------------

MILANO, 21 aprile (Reuters) - Incerte nelle prime battute sulla direzione da prendere, le borse europee si attestano in rialzo stamani con i petroliferi che recuperano parte del terreno perduto nella scorsa sessione. I bancari restano tuttavia indietro, all'indomani dei risultati di Bank of America BOC.N che hanno sollevato nuovi punti interrogativi sul settore.

Intorno alle 10,20 l'indice paneuropeo FTSEurofirst 300 .FTEU3 avanza dello 0,44%. Guardando ai singoli mercati, il Dax di Francoforte .GDAXI sale dello 0,84%, il Cac 40 parigino .FCHI dello 0,64% e il Ftse 100 londinese dello 0,34%%.

Ieri l'indice pan-europeo ha ceduto il 3,5% dopo sei settimane di rally che hanno fatto segnare un rialzo del 26% dai minimi del 9 marzo.

I titoli in evidenza oggi:

* Tra i bancari, BNP Paribas (BNPP.PA: Quotazione), Lloyds (LLOY.L: Quotazione), Societe Generale (SOGN.PA: Quotazione) e UBS UBSN.VX cedono fra l'1,2% e il 4%.

* In controtendenza, la britannica TESCO (TSCO.L: Quotazione) festeggia con un balzo di oltre il 5% un incremento dell'utile d'esercizio superiore alle previsioni e l'accelerazione delle vendite nelle prime settimane del nuovo anno fiscale.

* La trimestrale migliore delle attese mette il vento in poppa anche alla leader europea del biotech ACTELION ATLN.VX, che balza del 10%.

* I risultati mandano a picco, viceversa, il gruppo tedesco del solare CONERGY CGYG.DE: la contrazione delle vendite del primo trimestre ha indotto la società a dichiarare che nel 2009 potrebbe essere difficile raggiungere i livelli di fatturato del 2008.

* Se NOKIA NOK1V.HE tiene a freno i tecnologici, STMicro (STM.MI: Quotazione) (STM.PA: Quotazione) (STM.N: Quotazione) si mette in evidenza con un progresso superiore al 4%: Natixis ha alzato il prezzo obiettivo in dollari a 8 da 6 con giudizio "add" dopo che ieri a Wall Street il titolo ha chiuso a 5,92 dollari. * In un comparto in moderato rialzo CABLE & WIRELESS CW.L distanzia i concorrenti con un rialzo di quasi il 3% nel giorno in cui Merrill Lynch ha promosso il titolo a "neutral" da "underperform".

* Al palo i media, dove l'editore professionale anglo-olandese REED ELSEVIER (REL.L: Quotazione) ELSN.AS cede due abbondanti punti percentuali dopo aver confermato le stime per il 2009 nonostante la significativa contrazione della redditività del segmento B2B.