Borse Europa, indici in calo, male finanziari, tengono minerari

indici chiusura

alle 10,10 var% 2007 --------------------------------------------------------------- DJ EuroStoxx 50 3.255,16 -1,22 3.711,03 FTSEurofirst300 1.151,50 -1,19 1.314,42 DJ Stoxx banche 279,02 -1,65 337,67 DJ Stoxx oil&gas 366,93 -0,37 435,73 DJ stoxx tech 234,89 -0,79 249,25 ---------------------------------------------------------------

LONDRA (Reuters) - Le piazze europee hanno aperto in territorio negativo ritracciando i guadagni della sessione di ieri, danneggiate dal rialzo del prezzo del greggio e dai rinnovati timori sul fronte dello stato di salute del credito Usa.

In rialzo solo gli indici del settore minerario, che segnano un +0,97%, sostenuti dall'aumento del prezzo delle materie prime, in particolare dell'oro e del rame.

Le perdite più significative si registrano tra i costruttori, giù del 2,35%, dopo i dati diffusi ieri che hanno visto la produzione a giugno della zona euro scendere dello 0,6% su mese.

Il settore finanziario vede le banche in calo dell'1,65% e le società di assicurazioni dell'1,93%.

Alle 10,10 circa le principali piazze europee vedono l'indice inlgese FTSE 100 in calo dello 0,92%, il tedesco Dax dell'1,25% e il francese Cac 40 dell'1,48%.

Tra i titoli in evidenza:

* IKB, la banca più colpita dalla crisi dei mutui subprime vola oltre il 10%, dopo che la banca pubblica tedesca Kfw ha annunciato di aver scelto il fondo americano Lone Star come acquirente del 90,8% di IKB. Le principali banche europee - BARCLAYS, ANGLO IRISH BANK, BNP PARIBAS, BBVA - invece sono in ribasso tra il 2 e il 4%.

* La produttrice di cemento danese FLSMIDTH guida le perdite dell'indice del settore costruzioni, perdendo oltre l'8%. Nel primo semestre la società ha visto l'utile operativo in rialzo del 32% a 977 milioni di corone, ma comunque inferiore all'1,02 miliardi attesi.

* BOSKALIS WESTMINSTER è in rialzo di oltre il 5%. La più grande società di dragaggio al mondo nel primo semestre ha visto l'utile netto salire del 40% a 110 milioni di euro, ben oltre le attese. KBC ha alzato il target price della società a 42 euro da 37.

* RYANAIR perde il 3,3%, dopo che ieri la Commissione europea ha chiesto spiegazioni al primo vettore low cost al mondo sulla questione della cancellazione delle prenotazioni. Sul settore trasporti pesa anche il rialzo del prezzo del greggio. Tra gli altri vettori, IBERIA, BRITISH AIRWAYS, AIR FRANCE perdono tra il 2 e il 3%.

* GEMALTO, specializzata nella produzione di smart card, si posiziona in testa al Cac in rialzo di oltre l'8%, dopo aver registrato un utilo operativo superiore alle attese ed aver alzato le previsioni per i ricavi per l'intero anno. La società prevede inoltre di fare acquisizioni in America, Asia e Africa.

* UMICORE sale di oltre il 10% grazie alla sua semestrale oltre le attese. KBC ha alzato il rating della società che lavora i metalli e produce materiali tecnologicamente avanzati a "buy" da "accumulate".