BORSE EUROPA-Indici in calo, continua discesa finanziari, su oil

indici chiusura

alle 16,15 var% 2007 --------------------------------------------------------------- DJ EuroStoxx 50 .STOXX50E 3.258,75 -1,11 3.711,03 FTSEurofirst300 .FTEU3 1.157,51 -0,67 1.314,42 DJ Stoxx banche 279,03 -1,64 337,67 DJ Stoxx oil&gas 373,32 +1,37 435,73 DJ stoxx tech 236,95 +0,11 249,25 ---------------------------------------------------------------

LONDRA, 21 agosto (Reuters) - Le piazze europee si muovono in territorio prevalentemente negativo, per i rinnovati timori sulla salute del settore bancario.

Neanche i titoli dei minerari, in ripida salita, riescono a compensare le perdite dei finanziari. L'indice sale di oltre il 2,6% mentre l'oro XAU= ha un rialzo di oltre 16 dollari, a 832,10 dollari all'oncia rispetto all'apertura di stamane.

Respirano gli energetici, forti dei prezzi del petrolio in rialzo nel pomeriggio di oltre quattro dollari, a causa delle tensioni geopolitiche mondiali che vedono Russia e Usa contrapposte sulla creazione dello scudo missilistico in Polonia. La reazione del Cremlino, secondo produttore mondiale di petrolio, potrebbe mettere a rischio il rifornimento delle scorte energetiche in Occidente. L'indice degli energetici beneficia dell'aumento di valore del greggio, guadagnando oltre l'1,4%. Alle 16,15 il futures sul Nymex sale del 4,25% a 119,74 dollari al barile.

Continua ad andare male, invece il settore finanziario , in calo di quasi il 2%. Pesano i timori delle piazze americane sullo stato delle agenzie parastatali Fannie Mae FNM.N e Freddie Mac FRE.N, mentre alcuni economisti profilano all'orizzonte il fallimento di una grande banca americana e la banca d'investimento Lehman Brother è in difficoltà.

Alle 16,15 circa le principali piazze europee vedono l'indice inlgese FTSE 100 .FTSE in rialzo dello 0,19%, in controtendenza rispetto al tedesco Dax .GDAXI e al francese Cac 40 .FCHI, rispettivamente in perdita dello 0,97% e di 1,16%.

Tra i titoli in evidenza:

* FRONTLINE (FRO.OL: Quotazione), il più importante gruppo di navi petroliere del mondo registra un calo di quasi il 6% dopo risultati semestrali inferiori alle attese. La società norvegese ha chiuso il secondo trimestre con un rialzo del 71%. L'Ebit è salito a 327 milioni dai 191 dell'analogo periodo dell'anno precedente contro un'aspettativa di 376 milioni.

* In uno scenario particolarmente negativo si muovono le banche: HSBC (HSBA.L: Quotazione), ROYAL BANK OF SCOTLAND (RBS.L: Quotazione), ANGLO IRISH BANK ANGL.I, BNP PARIBAS (BNPP.PA: Quotazione) e BBVA (BBVA.MC: Quotazione) sono tutti in perdita di oltre il 2%.

In controtendenza la tedesca IKB IKBG.DE, che, dopo essere stata colpita duramente nello scorso anno dalla crisi dei subprime, vola di oltre 8% per la scelta, da parte della banca pubblica tedesca Kfw, del fondo americano Lone Star come acquirente del 90,8% del capitale sociale della banca.

* EURASIAN NATURAL RESSOURCES ENRC.L guadagna oltre il 5% grazie a risultati semestrali più che raddoppiati e previsioni ottimiste sul secondo semestre dell'anno. Il gruppo minerario kazako quotato a Londra ha, inoltre, affermato di essere disposto a valutare eventuali opportunità di acquisizioni.

* DAIMLER (DAIGn.DE: Quotazione) sale leggermente, dopo aver annunciato di non avere intenzione né di mettere in atto un nuovo programma di riduzione del personale né di scindere per il momento l'attività delle utilitarie dal resto del gruppo.

* ARCANDOR (AROG.DE: Quotazione) cede oltre il 7% dopo essere stato tolto dall'indice Dow Jones Stoxx 600 .STOXX. Il gruppo turistico e di retail tedesco ha già perso da inizio anno il 63% e la scorsa settimana ha abbassato le proprie stime di crescita dell'anno.

* La compagnia aerea scandinava SAS (SAS.ST: Quotazione) sconta l'incidente di ieri a Madrid della sua unità Spanair in cui sono morte 153 persone. Il calo del titolo di oltre il 3% si lega alle speculazioni sul futuro di Spanair.

* Brillano alla guida delle classifiche sulle migliori performance di oggi i titoli energetici: DRAGON OIL DGO.I sale di oltre l'8%, TULLOW OIL (TLW.L: Quotazione) del 7,5%, WOOD GRP (WG.L: Quotazione) e PROSAFE (PRSO.OL: Quotazione) di oltre il 5%.

* La produttrice di cemento danese FLSMIDTH (FLS.CO: Quotazione) guida le perdite dell'indice del settore costruzioni, cedendo oltre l'8%. Nel primo semestre la società ha visto l'utile operativo in rialzo del 32% a 977 milioni di corone, ma comunque inferiore all'1,02 miliardi attesi.

* GEMALTO GTO.PA, specializzata nella produzione di smart card, continua a migliorare, guadagnando quasi il 12%.

La società francese ha annunciato in mattinata un utile operativo superiore alle attese e ha alzato le previsioni per i ricavi per l'intero anno. La società prevede inoltre di fare acquisizioni in America, Asia e Africa.