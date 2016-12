BORSE EUROPA - Indici in lieve rialzo, guardano a Wall Street

indici chiusura

alle 16,35 var% 2008 ---------------------------------------------------------------

DJ EuroStoxx 50 .STOXX50E 2.932,49 +0,25 2.451,48

FTSEurofirst300 .FTEU3 1.023,69 +0,23 831,97

DJ Stoxx banche 238,97 +0,05 149,51

DJ Stoxx oil&gas 322,68 +0,44 264,50

DJ Stoxx tech 189,24 +0,14 152,86 --------------------------------------------------------------- LONDRA, 21 ottobre (Reuters) - Si mantengono al di sopra della linea di galleggiamento gli indici delle borse europee intorno a metà pomeriggio, guardando alla performance di quelli Usa passati in positivo anche se senza slancio dopo un debutto tentennante.

Da digerire resta il pesante -3,5% di Deutsche Bank (DBKGn.DE: Quotazione), che tende a deprimere il settore dei finanziari, dopo i risultati trimestrali annunciati con una settimana di anticipo.

Pur migliori delle attese, i conti del gigante del credito tedesco hanno evidentemente disatteso una parte del mercato che scommetteva su risultati ancora più brillanti dopo gli ultimi trimestri di alcuni colossi Usa.

Risalgono dai minimi odierni intanto i titoli energetici, a riflesso del lieve recupero del greggio, mentre tra i singoli comparti va segnalata la performance positiva del settore retail e telecomunicazioni.

Il comparto della distribuzione trae beneficio dal +3% di Tesco (TSCO.L: Quotazione), premiata dal giudizio positivo di Nomura, mentre quello delle tlc beneficia, tra gli altri, del +3,7% di Cable & Wireless CW.L e del +2,3% di France Telecom FTE.PA, che il mercato sembre giudicare oggi titolo difensivo. Intorno alle 16,30 l'indice Ftse Eurofirst 300 .FTEU3 guadagna 0,45% e il DJ Stoxx 50 .STOXX50E lo 0,51%, mentre a Londra l'Ftse 100 .FTSE avanza di 0,1%, a Francoforte il Dax .GDAXI migliora di 0,44% e il Cac 40 parigino risale di 0,39%.

I titoli in evidenza: * Profondo rosso per Peugeot (PEUP.PA: Quotazione), in calo di oltre 4% dopo l'annuncio delle vendite del terzo trimestre leggermente inferiori al consensus.

* Sempre a Parigi Ppr (PRTP.PA: Quotazione) scivola di 3,9%, penalizzata anch'essa da conti trimestrali al di sotto delle attese

* Male Stm (STM.PA: Quotazione), in caduta di oltre 3% dopo l'annuncio del settimo trimestre consecutivo di caduta degli utili