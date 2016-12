BORSE EUROPA - Indici positivi sostenuti da banche e petroliferi

indici chiusura

alle 9,50 var% 2007 --------------------------------------------------------------

DJ EuroStoxx 50 .STOXX50E 2.242,52 +0,74 4.395,61

FTSEurofirst300 .FTEU3 787,85 +0,87 1.506,61

DJ Stoxx banche 145,94 +2,20 424,26

DJ Stoxx oil&gas 259,15 +1,80 442,02

DJ Stoxx tech 145,93 +0,82 304,27 --------------------------------------------------------------

LONDRA, 21 novembre (Reuters) - Avvio di seduta volatile per le borse europee, che nelle prime battute oscillano ripetutamente tra denaro e lettera per poi assestarsi in territorio positivo.

A livello settoriale un aiuto ai listini arriva dal rimbalzo di bancari e minerari, tartassati dalle vendite nelle sedute precedenti. Il parziale recupero delle quotazioni del greggio aiuta i petroliferi.

Intorno alle 9,50 sulle singole piazze il britannico FTSE 100 .FTSE sale dello 0,63%, il tedesco DAX .GDAXI dello 0,97% e il francese CAC-40 .FCHI dello 0,96%.

Tra i titoli in evidenza oggi:

* A Madrid REPSOL YPF (REP.MC: Quotazione) e CRITERIA CRIT.MC sono state sospese dalle contrattazioni. Ieri una fonte ha detto che la holding Criteria, che ha il 14% di Repsol, è in trattative con la russa Lukoil (LKOH.MM: Quotazione) per vendere la sua quota nel gruppo petrolifero spagnolo. Intanto SACYR SVO.MC balza del 15% circa sulle speculazioni che possa cedere la sua partecipazione del 20% di Repsol a Lukoil. * BANK OF IRELAND (BKIR.I: Quotazione) vola di quasi il 18% su indiscrezioni stampa di una possibile offerta da parte di un consorzio che rileverebbe una quota fino al 60% tra crescenti speculazioni di una volontà del governo di creare un consolidamento nel settore.

* BARCLAYS (BARC.L: Quotazione) guadagna l'1% circa dopo che uno dei principali investitori, Legal & General Investment Management, ha detto che appoggerà la ricapitalizzazione da 7 miliardi di sterline pur non essendo d'accordo con il progetto.

* A Francoforte CITIGROUP (C.N: Quotazione), che ieri a New York ha lasciato sul campo oltre il 26%, segna un progresso intorno al 6%.