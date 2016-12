BORSE EUROPA - Indici poco mossi su debolezza Asia, greggio

indici chiusura

alle 10,10 var% 2008 ---------------------------------------------------------------

DJ EuroStoxx 50 .STOXX50E 2.666,59 +0,11 2.451,48

FTSEurofirst300 .FTEU3 945,84 +0,10 831,97

DJ Stoxx banche 221,61 +0,44 149,51

DJ Stoxx oil&gas 297,05 +0,13 264,50

DJ Stoxx tech 173,56 -0,37 152,86 --------------------------------------------------------------- MILANO, 21 agosto (Reuters) - Gli indici delle piazze europee appaiono poco mossti, con gli investitori ancora molto cauti vista la giornata poco brillante dei mercati asiatici e l'andamento altalenante delle quotazioni del greggio.

Alle 10,10 l'indice europeo FTSEurofirst guadagna lo 0,1%. L'inglese Ftse .FTSE sale dello 0,15%, il tedesco Dax .GDAXI dello 0,19% e il francese Cac 40 .FCHI dello 0,20%.

Tra i titoli in evidenza:

* UBS UBSN.VX vola a +5%, che ieri ha visto la fuoriuscita dello Stato svizzero dal capitale. Oggi la banca ha annunciato una previsione di crescita del 25-30% delle proprie attività di gestione patrimoniale in Australia.

* Bene anche EFG EUROBANK EFGr.AT a + 4% e BANK OF PIRAEUS (BOPr.AT: Quotazione) a +3,3% a dopo che Deutsche Bank ne ha incrementato il target price e ha in generale rivisto in positivo l'outlook del bancario greco e cipriota. Meno mosso il resto del settore, il cui stoxx europeo guadagna lo 0,5%.

* Continua la crescita dei listini immobiliari. Oggi guida i rialzi l'irlandese MCINERNEY HOLDINGS MCI.I a +7,1%, mentre la svizzera HOLCIM HOLN.VX, ieri protagonista grazie alla buona trimestrale, prosegue la corsa oggi a +2,5%.

* Balza a +5,2% VOLKSWAGEN (VOWG.DE: Quotazione), con le trattative sindacali negli stabilimenti messicani che riprendono dopo la pausa dei giorni scorsi.

* RENAULT (RENA.PA: Quotazione) cede l'1,3% dopo la brusca caduta alla borsa di Tokyo della sua controllata Nissan (7201.T: Quotazione) a -5,2%, fortemente orientata al mercato Usa, dopo la notizia che il piano di incentivi all'auto negli Stati Uniti è prossimo alla conclusione.

* La software house britannica SAGE (SGE.L: Quotazione) cede il 2,5% sulla scia dell'outlook negativo per il 2010 citato dalla concorrente americana Intuit (INTU.O: Quotazione), che cita il prevalere di difficili condizioni economiche ancora per un anno come ragione di un probabile scostamento negativo degli utili 2010 dalle stime degli analisti.