BORSE EUROPA - Indici estendono calo, giù banche e petroliferi

indici chiusura

alle 10,00 var% 2008 ----------------------------------------------------------------

DJ EuroStoxx 50 .STOXX50E 2.172,40 -1,29 2.451,48

FTSEurofirst300 .FTEU3 763,74 -1,39 831,97

DJ Stoxx banche 111,21 -3,32 149,51

DJ Stoxx oil&gas 255,65 -2,3 264,50

DJ Stoxx tech 149,70 +2,09 152,86 ----------------------------------------------------------------

LONDRA, 21 gennaio (Reuters) - Le borse europee estendono il calo rispetto all'avvio portando le perdite oltre l'1%, trascinate al ribasso da energetici e bancari.

"Il rally legato a Barack Obama in cui speravamo appare tristemente come un affare mancato. Il settore bancario è in condizioni di grave preoccupazione", commenta Justin Urquhart Stewart, direttore di Seven Investment Management.

Gli energetici soffrono con il calo del prezzo del petrolio CLc1 sotto i 41 dollari al barile sui timori che una profonda recessione possa raffreddare a lungo la domanda energetica.

Intorno alle 10 l'indice FTSEurofirst 300 cede l'1,72%. Tra i singoli listini, il britannico Ftse .FTSE perde l'1,07%, il Cac 40 francese .FCHI è in calo del 2% e il Dax tedesco .GDAXI segna una flessione dell'1,59%.

Tra i titoli in evidenza:

* CREDIT SUISSE CSGN.VX perde oltre il 4% dopo che un giornale svizzero ha scritto di una possibile perdita 2008 fino a 6 miliardi di franchi.

* Brilla SOCIETE' GENERALE (SOGN.PA: Quotazione) dopo aver comunicato di prevedere per il passato esercizio circa 2 miliardi di utili e un Tier 1 all'8,5%.

* ERICSSON (ERICb.ST: Quotazione) balza dell'11% grazie a risultati trimestrali superiori alle stime degli analisti, in termini di utile operativo. Il gruppo di tlc ha anche detto che proseguirà la politica di taglio dei costi.

* Il progresso di CONTINENTAL (CONG.DE: Quotazione) sfiora il 10%. Aiutano indiscrezioni stampa secondo cui la società Schaeffler, azionista con il 49,9%, potrebbe prendere il controllo di Continental.