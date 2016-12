BORSE EUROPA - Indici estendono calo con finanziari

indici chiusura

alle 16,25 var% 2008 ---------------------------------------------------------------

DJ EuroStoxx 50 .STOXX50E 2.856,24 -1,07 2.451,48

FTSEurofirst300 .FTEU3 996,01 -1,04 831,97

DJ Stoxx banche 233,51 -1,87 149,51

DJ Stoxx oil&gas 308,90 -1,13 264,50

DJ Stoxx tech 194,67 -0,10 152,86 --------------------------------------------------------------- MILANO, 21 settembre (Reuters) - Le borse europee estendono le perdite della mattina, ritracciando dai recenti massimi e portando il FTSEurofirst 300 .FTEU3 sotto i 1.000 punti in un clima di prudente distanza dagli asset rischiosi in vista degli appuntamenti settimanali con la Federal Reserve e con il G20.

Contribuiscono alla debolezza delle borse l'avvio negativo di Wall Street e il calo dei prezzi delle materie prime.

L'indice di volatilità VDAX-NEW è balzato del 6% a un massimo settimanale. Più alto è l'indice, che si basa sulle opzioni sell e buy sui primi 30 titoli di Francoforte <0#.GDAXI>, più bassa è la propensioe al rischio.

Intorno alle 16,15 il FTSEurofirst 300 cede l'1,2% a 993,99 punti; l'indice era salito sopra i 1.000 punti mercoledì e il giorno dopo aveva toccato un massimo annuale a 1.013,63.

Dai minimi di marzo ha recuperato il 55% e in questo trimestre è salito del 17,4%. "Abbiamo avuto un momento molto positivo per l'azionario sull'onda di notizie macroeconomiche prevalentemente positive", osserva Edmund Shing di BNP Paribas da Parigi. "Ci sono alcuni segnali che certi settori sensibili che hanno sovraperformato stiano ora invertendo il trend".

L'inglese Ftse 100 .FTSE cede l'1,03%, il tedesco Dax .GDAXI l'1,2% e l'indice francese Cac 40 .FCHI lo 0,84%.

Tra i titoli in evidenza:

* I finanziari sono tra i titoli più colpiti dalle vendite, con Standard Chartered (STAN.L: Quotazione), HSBC (HSBA.L: Quotazione), Barclays (BARC.L: Quotazione), Lloyds (LLOY.L: Quotazione), BNP Paribas (BNPP.PA: Quotazione), Societe Generale (SOGN.PA: Quotazione) e KBC Groep (KBC.BR: Quotazione) tutti in deciso ribasso.

* Royal Bank of Scotland (RBS.L: Quotazione) cede oltre il 6% dopo che una fonte ha parlato nel week end di contatti in corso con gli investitori per trovare sostegno a un "modesto" collocamento di titoli per 3-4 miliardi di sterline.

* Deboli i minerari , in particolare Bhp Billiton (BLT.L: Quotazione) che, secondo il Wall Street Journal, starebbe pensando a utilizzare parte della sua cassa per fare shopping.

* Volkswagen (VOWG.DE: Quotazione) cede oltre il 3%. Una pubblicazione di settore, Automobilwoche, cita un manager anonimo della giapponese Suzuki Motor (7269.T: Quotazione) secondo il quale il gruppo tedesco potrebbe rilevare una quota di Suzuki entro fine anno.