Borse Europa, indici positivi grazie a minerari ed energetici

indici chiusura

alle 10,00 var% 2007 --------------------------------------------------------------- DJ EuroStoxx 50 3.293,85 +0,43 3.711,03 FTSEurofirst300 1.164,20 +0,41 1.314,42 DJ Stoxx banche 284,54 +0,05 337,67 DJ Stoxx oil&gas 367,72 +1,84 435,73 DJ stoxx tech 237,12 +0,75 249,25 ---------------------------------------------------------------

LONDRA (Reuters) - Le piazze europee hanno aperto in territorio positivo grazie alla positiva performance dei titoli minerari ed energetici.

L'indice che raggruppa le società legate alle materie prime brilla in progresso del 2,6%, dopo il rialzo del prezzo di greggio, oro - ai suoi massimi di una settimana a quota 813,05/4,05 dollari l'oncia - e dei metalli in generale.

Bene anche gli energetici in progresso dell'1,84% sulla scia del rimbalzo del prezzo del greggio che scambia poco sotto i 115 dollari al barile.

Alle 10,00 circa le principali piazze europee vedono l'indice inlgese FTSE 100 in rialzo dello 0,89%, il tedesco Dax dello 0,55% e il francese Cac 40 dello 0,77%.

Tra i titoli in evidenza:

* TULLOW OIL sale del 6,63%, dopo che Ubs ha alzato il rating della società petrolifera a "buy" da "neutral on valuation".

* ARCELORMITTAL è in rialzo del 2,25%. La più grande produttrice di acciaio al mondo, ha accettato di acquistare per 810 milioni di dollari la London Mining Brasil, specializzata nell'estrazione del ferro, per migliorare la propria autosufficienza per le materie grezze.

* XSTRATA sale del 3,72%. Il consorzio di cui fa parte la società leader mondiale nell'estrazione mineraria ha alzato la sua offerta per acquistare Indophil Resources NL.

* Tra i tecnologici, che riflettono la positiva performance dei risultati di HEWLETT-PACKARD, STMICROELECTRONICS e INFINEON salgono rispettivamente del 3,79% e dell'1,60%, dopo aver annunciato un accordo per una joint venture nel settore dei chip e delle applicazioni per cellulari.

* FERROVIAL sale dell'1,17%, dopo che le autorità inglesi hanno detto che la divisione BAA della società spagnola, specializzata nel settore della gestione dei trasporti, dovrà vendere due aeroporti di Londra sui tre posseduti, più quelli di Edinburgo e Glasgow.

* BARCLAYS perde oltre il 3%. La banca inglese, ha detto il presidente Bob Diamond al Financial Times, potrebbe prendere in considerazione l'acquisto di una società di gestione fondi statunitense, mentre è improbabile che che possa fare un'offerta per una banca di investimenti.

* SAINSBURY perde l'1,99%, dopo che JPMorgan ha declassato la catena retail inglese a "neutral" da "overweight".

* WIRECARD balza oltre il 6%, con la società tedesca fornitrice di sistemi di pagamento elettronici che ha alzato la sua guidance per l'intero anno dopo i risultati di fine anno.