BORSE EUROPA - Tirano il fiato dopo massimi 12 mesi ieri

indici chiusura

alle 10,35 var% 2008 ---------------------------------------------------------------

DJ EuroStoxx 50 .STOXX50E 2.933,27 -0,48 2.451,48

FTSEurofirst300 .FTEU3 1.022,20 -0,41 831,97

DJ Stoxx banche 239,34 -0,63 149,51

DJ Stoxx oil&gas 321,10 -0,38 264,50

DJ Stoxx tech 189,71 -0,85 152,86 --------------------------------------------------------------- LONDRA, 20 ottobre (Reuters) - Le borse europee tirano il fiato dopo i massimi dell'anno di ieri; le prese di beneficio prendono di mira, in particolare, il settore delle costruzioni, non risparmiando le auto e neppure i tecnologici, nonostante le trimestrali incoraggianti di Texas Instruments TXN.N e Apple (AAPL.O: Quotazione).

Intorno alle 10,35 il Ftse Eurofirst 300 .FTEU3 perde lo 0,33%. Francoforte .GDAXI cede lo 0,5%, Parigi .FCHI lo 0,4% e Londra .FTSE lo 0,3%.

I titoli in evidenza oggi:

* Fra i tecnologici affonda di oltre l'8% AUTONOMY AUTN.L dopo che che la società di software per la ricerca ha accusato una contrazione del gross margin all'86% nel terzo trimestre dal 92% del medesimo periodo dell'anno scorso a causa dei costi associati al lancio di un nuovo prodotto. In controtendenza, guadagna terreno INFINEON (IFXGn.DE: Quotazione). * A picco BARCLAYS (BARC.L: Quotazione) dopo che Qatar Holding - maggiore azionista della banca inglese - ha annunciato la vendita di 379,2 milioni di azioni per un controvalore di 1,3 miliardi di sterline (2,1 miliardi di dollari). * In tenuta "food and beverage" e media ma sono soprattutto i telefonici a sfidare il trend negativo, con alcuni titoli del settore galvanizzati oggi da un report positivo di Goldman Sachs. Il broker vede inoltre un aumento dell'attività M&A nel settore che potrebbe coinvolgere in particolare KPN PKN.AS (+2%), TELIASONERA TLSN.ST (+0,6%), CARPHONE WAREHOUSE CPW.L (-3,3%), INMARSAT (ISA.L: Quotazione) (+0,4%) e FASTWEB FWB.MI (+5,8%).

* Sotto pressione AHOLD AHLN.AS: il gruppo olandese attivo nella grande distribuzione ha accusato un rallentamento della crescita delle vendite nel terzo trimestre e vendite omogenee più deboli delle previsioni sia nei Paesi Bassi che nelle sue principali catene negli Stati Uniti

* In denaro MORPHOSYS (MORG.DE: Quotazione): il gruppo biotecnologico ha annunciato un'alleanza con Daiichi Sankyo Company per lo sviluppo di anticorpi terapeutici per le infezioni contratte in ospedale.

* Nuovi massimi dell'anno per BIOMERIEUX (BIOX.PA: Quotazione): il gruppo francese specializzato in diagnostica medica ha rivisto al rialzo le stime di margine operativo per il 2009 dopo il balzo delle vendite del terzo trimestre.

* Ordini in acquisto anche per il settore dell'energia solare tedesco, premiato oggi da un report positivo di Sal Oppenheim. Nella nota, il broker ha promosso Q-CELLS QCEG.DE e SOLON SOOG.DE a "buy" da "neutral" e CONERGY CGYG.DE a "neutral" da "reduce".