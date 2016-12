BORSE EUROPA- Indici estendono perdite su scia WS, pesano banche

indici chiusura

LONDRA, 20 gennaio (Reuters) - Le borse europee estendono le perdite dopo l'apertura negativa di Wall Street, con le banche che registrano il maggiore calo settoriale.

Dopo lo shock delle trimestrali ieri di ROYAL BANK OF SCOTLAND (RBS.L: Quotazione), che ha segnato la perdita maggiore mai registrata nella storia delle banche inglesi, il settore viaggia in profondo rosso con LLOYDS (LLOY.L: Quotazione), a -27%, KBC (KBCA.BR: Quotazione) a -19%, BARCLAYS (BARC.L: Quotazione) a -16%, BNP PARIBAS (BNPP.PA: Quotazione) a -12%, SOCIETE GENERALE (SOGN.PA: Quotazione), a -10,5%.

Per non parlare del crollo delle banche irlandesi, altamente volatili, che continuano a scontare la nazionalizzazione di ANGLO IRISH BANK ANGL.I e i timori sullo stato del debito irlandese.

Nel pomeriggio BANK OF IRELAND (BKIR.I: Quotazione), dopo essere rimbalzata del 30% in mattinata, perde oltre l'11%, mentre ALLIED IRISH BANKS (ALBK.I: Quotazione) è in calo di oltre il 33%.

Respirando un'aria di profondo pessimismo gli investitori si sono riversati sui titoli difensivi, tra i quali chimici e farmaceutici, mentre è stato l'accordo raggiunto tra Chrysler e Fiat FIA.MI a far respirare il settore auto, uno dei più colpiti dalla crisi.

Intorno alle 16,10 l'indice FTSEurofirst 300 cede l'1,82%.

Tra i singoli listini, il britannico Ftse .FTSE viaggia in calo dello 0,63%, il Cac 40 francese .FCHI cede l'1,93% e il Dax tedesco .GDAXI arretra dell'1,25%.

Tra i titoli in evidenza:

* BNP PARIBAS (BNPP.PA: Quotazione), scesa di oltre il 12,47%, viene sospesa nel corso del pomeriggio per eccesso di ribasso, con il numero di venditori maggiore di coloro disposti ad acquistare.

* LOGITECH LOGN.VX perde quasi l'11,5% dopo aver annunciato un calo dell'utile netto nel terzo trimestre.

La società svizzera produttrice di mouse per computer ha registrato un crollo del 70% a 40 milioni di dollari dell'utile netto, contro i 76 milioni attesi dagli analisti.

* Dopo essere rimbalzato di oltre il 23%, ROYAL BANK OF SCOTLAND (RBS.L: Quotazione) riduce nel pomeriggio i guadagni assestandosi sul 4%. L'annuncio di ieri su una perdita record nel 2008 aveva causato il brusco calo dei mercati azionari europei.

* BURBERRY (BRBY.L: Quotazione) guadagna oltre il 12,5% grazie a risultati superiori alle attese sulle vendite del terzo trimestre. La società di beni di lusso inglese ha annunciato anche un ulteriore taglio di costi per 30-35 miliardi di sterline per far salire il risparmio totale per il 2009/20010 a 50 milioni. m

* METRO (MEOG.DE: Quotazione) sale di oltre il 4,5% dopo che una fonte ha rivelato che nel piano messo a punto contro la crisi dovrebbe essere incluso il taglio di 15.000 posti di lavoro.ù

* AIR FRANCE-KLM (AIRF.PA: Quotazione) cede quasi l'8% dopo aver avvertito che il terzo trimestre fiscale potrebbe chiudersi con una perdita operativa.