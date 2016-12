BORSE EUROPA - Indici zavorrati da commodities, finanziari

indici chiusura

alle 11,00 var% 2008 ----------------------------------------------------------------

DJ EuroStoxx 50 .STOXX50E 2.302,78 -1,64 2.451,48

FTSEurofirst300 .FTEU3 803,62 -1,36 831,97

DJ Stoxx banche 159,91 -1,62 149,51

DJ Stoxx oil&gas 260,38 -0,97 264,50

DJ Stoxx tech 172,02 -0,87 152,86 ----------------------------------------------------------------

MILANO, 20 aprile (Reuters) - Partenza fiacca sulle piazze del Vecchio Continente, che ampliano le perdite delle prime battute zavorrate dal comparto legato alle commodities per effetto della flessione di greggio e metalli.

Dopo i guadagni iniziali virano in negativo anche i bancari; ma ALLIED IRISH BANK (ALBK.I: Quotazione) balza in controtendenza dopo aver rivelato che rafforzerà il capitale di 1,5 miliardi di euro, in aggiunta all'iniezione di fondi pubblici per 3,5 miliardi, in parte tramite cessioni.

Intorno alle 11 l'indice paneuropeo FTSEurofirst 300 .FTEU3 cede l'1,35% a 803,69 punti dopo essere salito venerdì ai massimi di oltre due mesi. Guardando ai singoli mercati, il Dax di Francoforte .GDAXI cala di quasi il 2%, il Cac 40 parigino .FCHI dell'1,7% e il Ftse 100 londinese dello 0,6% circa. La borsa di Parigi, come gli altri listini europei del gruppo Nyse Euronext, ha avviato le contrattazioni in ritardo di oltre tre quarti d'ora per problemi tecnici.

Tra i titoli in evidenza:

* Petroliferi sotto pressione, con BG Group BG.L che perde il 3% complice la correzione del petrolio sotto 50 dollari.

* Deboli anche gli assicurativi: le vendite che prendono di mira l'olandese AEGON (AEGN.AS: Quotazione) e la francese SCOR (SCOR.PA: Quotazione). Quest'ultima, secondo fondi di mercato, è stata declassata oggi da un broker che ha anche ridotto il prezzo obiettivo. Oggi SocGen ha promosso il settore a "neutral" da "overweight".

* Con un rialzo di un punto percentuale, NOKIA NOK1V.HE offre sostegno ai tecnologici, fra i settori che contengono le perdite nel giorno in cui Goldman Sachs oggi ha promosso il settore a "overweight" da "neutral".

* Segnali di tenuta ancora più forti arrivano dai farmaceutici, settore tradizionalmente considerato difensivo e oggi sotto i riflettori dopo l'offerta della numero due mondiale GlaxoSmithKline Plc (GSK.L: Quotazione) per l'americana Stiefel Laboratories per un massimo di 3,6 miliardi di dollari. Il titolo del gruppo britannico avanza dello 0,5%, poco più dell'indice di settore (+0,25%).

* Limitano il ribasso anche i telefonici, con BT Group che arriva a guadagnare quasi il 4%.