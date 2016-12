BORSE EUROPA - Indici positivi, deboli banche e petroliferi

indici chiusura

alle 10,00 var% 2008 ----------------------------------------------------------------

DJ EuroStoxx 50 .STOXX50E 2.263,73 +0,5 2.451,48

FTSEurofirst300 .FTEU3 789,71 -0,19 831,97

DJ Stoxx banche 122,70 -1,07 149,51

DJ Stoxx oil&gas 261,05 -1,18 264,50

DJ Stoxx tech 152,33 -0,01 152,86 ----------------------------------------------------------------

LONDRA, 20 gennaio (Reuters) - Le borse europee si muovono tutto sommato positivamente, nonostante un po' di indecisione dalle banche e una debolezza marcata dei petroliferi.

Sui titoli legati alle materie prime pesano i ribassi di greggio e prezzo dei metalli.

Intorno alle 10 l'indice FTSEurofirst 300 cede lo 0,2%. Tra i singoli listini, il britannico Ftse .FTSE viaggia in rialzo dello 0,59%, il Cac 40 francese .FCHI avanza dello 0,47% e il Dax tedesco .GDAXI segna un progresso dello 0,45%. Ieri borse in deciso calo, con l'indice FTSEurofirst 300 in rosso dell'1,6%, trascinate da Royal Bank of Scotland (RBS.L: Quotazione).

Tra i titoli in evidenza:

* RBS oggi rimbalza del 23% circa dopo il crollo della vigilia, provocato dall'annuncio di una perdita record nel 2008 nella storia della Gran Bretagna.

* Progresso vicino al 7% per CONTINENTAL (CONG.DE: Quotazione) su voci stampa di un avvicendamento nel consiglio di sorveglianza che alimentano attese di M&A.

* Forte METRO (MEOG.DE: Quotazione) alle prese con un programma di ristrutturazione che secondo il broker Lang&Scwarz prevede disinvestimenti nelle divisioni non redditizie e riduzioni di personale.

* AIR FRANCE-KLM (AIRF.PA: Quotazione) cede il 5% circa dopo aver avvertito che il terzo trimestre fiscale potrebbe chiudersi con una perdita operativa.

* BANK OF IRELAND (BKIR.I: Quotazione) rimbalza del 30% circa dopo i minimi record di ieri con scambi volatili. Recupera di oltre l'8% anche ALLIED IRISH BANKS (ALBK.I: Quotazione) dopo le forti perdite della vigilia sui timori degli investitori di un possibile aumento di capitale dopo la nazionalizzazione di ANGLO IRISH BANK ANGL.I. "Ci sono un po' di acquisti retail ma l'atteggiamento è ancora quello di 'aspettiamo e guardiamo'", commenta un trader da Dublino.

* BURBERRY (BRBY.L: Quotazione) balza del 12% dopo che il gruppo del lusso britannico ha superato le attese degli analisti con le vendite trimestrali e ha annunciato un taglio dei costi di altri 30-35 milioni di sterline per portare i risparmi complessivi per il 2009-2010 a circa 50 milioni.

* ALSTOM (ALSO.PA: Quotazione) avanza del 7% circa. Il gruppo francese di ingegneria e trasporti ha riportato nel terzo trimestre vendite inferiori alle aspettative ma il calo dei nuovi ordinativi è risultato meno pronunciato.