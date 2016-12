BORSE EUROPA - Mercati tonici su rally Asia e listini energetici

indici chiusura

alle 09,50 var% 2008 ---------------------------------------------------------------

DJ EuroStoxx 50 .STOXX50E 2.658,01 +1,34 2.451,48

FTSEurofirst300 .FTEU3 943,92 +1,28 831,97

DJ Stoxx banche 220,33 +1,40 149,51

DJ Stoxx oil&gas 296,89 +1,77 264,50

DJ Stoxx tech 174,47 +1,70 152,86 --------------------------------------------------------------- MILANO, 20 agosto (Reuters) - Le borse europee corrono nei primi scambi, alimentate dalla benzina del rally asiatico e delle quotazioni del greggio e dei metalli che spingono i listini di energia e commodities. Bene anche i bancari, che rimbalzano dopo le perdite di ieri.

Alle 9,50 l'indice europeo FTSEurofirst guadagna l'1,28%. L'inglese Ftse .FTSE sale dell'1,1%, il tedesco Dax .GDAXI dell'1,3% e il francese Cac 40 .FCHI dell'1,4%.

Tra i titoli in evidenza:

* SCHOELLER BLECKMANN (SBOE.VI: Quotazione), produttore austriaco di macchinari per pozzi petroliferi, guadagna l'8,9% dopo un upgrade da parte di Deutsche Bank a "buy" da "sell" con relativo aumento di target price, motivato dalle buone notizie per il settore che arrivano dai mercati del greggio.

* Nel settore bancario, il cui stoxx europeo guadagna l'1,4%, guidano i rialzi ALLIED IRISH BANKS (ALBK.I: Quotazione) a +5,0% e BANK OF IRELAND (BKIR.I: Quotazione) a +3,6%, dopo le conferme da Dublino sul piano del governo per ripulire le banche irlandesi dai 90 miliardi di euro di attività a rischio. Bene anche ROYAL BANK OF SCOTLAND (RBS.L: Quotazione) che sale del 3,6%.

* VOLKSWAGEN (VOWG.DE: Quotazione) perde il 4,2% dopo la riduzione di target price da parte di Chevreux a 80 euro, il prezzo che pagherà il fondo del Qatar per le azioni della casa automobilistica, dai precedenti 104 euro.

* Tra gli energetici, che complessivamente guadagnano l'1,8% a livello continentale secondo lo stoxx , bene la svizzera PETROPLUS PPHN.VX a +3,6%, le francesi CGG VERITAS (GEPH.PA: Quotazione) e TOTAL (TOTF.PA: Quotazione) a +4,1% e +2,2% rispettivamente, la norvegese PETROLEUM GEO-SERVICES (PGS.OL: Quotazione) a +3,1%.

* Spinta dai prezzi in rialzo dei metalli, sale del 2,8% ARCELORMITTAL (ISPA.AS: Quotazione). La società aveva confermato la guidance 2009 la scorsa settimana.