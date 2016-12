BORSE EUROPA - Indici in calo su timori manovra Fed, giù Sony

indici chiusura

alle 9,20 var% 2008 ----------------------------------------------------------------

DJ EuroStoxx 50 .STOXX50E 2.018,95 -1,01 2.451,48

FTSEurofirst300 .FTEU3 708,27 -0,96 831,97

DJ Stoxx banche 117,98 -2,88 149,51

DJ Stoxx oil&gas 253,62 +0,22 264,50

DJ Stoxx tech 144,25 -3,26 152,86 ----------------------------------------------------------------

MILANO, 20 marzo (Reuters) - Si attenua l'entusiasmo per la nuova manovra della Federal Reserve e i listini europei seguono Wall Street nella corsa in rosso.

Emergono le domande sulle implicazioni che i 1.000 miliardi di dollari messi in campo dalla banca centrale avranno dal punto di vista inflazionistico e del ruolo centrale del dollaro tra le valute internazionali.

Prese di beneficio sui finanziari si uniscono a un calendario molto leggero dal punto di vista macroeconomico.

Intorno alle 9,20 l'indice paneuropeo FtseEurofirst 300 .FTEU3 cede quasi l'1%. L'indice ha perso da inizio anno il 14,6%, ma si è rialzato di quasi l'11% rispetto ai minimi storici toccati la settimana scorsa.

Tra le singole borse Londra .FTSE segna un -0,61%, Parigi .FCHI -0,91% e Francoforte .GDAXI -0,62%.

Tra i titoli in evidenza:

* Sono in netto calo i finanziari dopo il balzo dei giorni scorsi: BARCLAYS (BARC.L: Quotazione) perde quasi il 5%, UNICREDIT (CRDI.MI: Quotazione) il 2,6%, ALLIED IRISH BANKS (ALBK.I: Quotazione) il 3,39%, ROYAL BANK OF SCOTLAND (RBS.L: Quotazione) il 3,3% e SOCIETE' GENERALE (SOGN.PA: Quotazione) circa il 3%.

* SONY ERICSSON (ERICb.ST: Quotazione) cede il 5,6% dopo aver stimato una perdita nel primo trimestre di 340-390 milioni di euro, trascinandosi dietro NOKIA NOK1V.HE, a -5%, e INFINEON (IFXGn.DE: Quotazione), a -5,8%.

* SANTANDER (SAN.MC: Quotazione) accusa i piani del presidente venezuelano Hugo Chavez di nazionalizzare la sua controllata al 98% Banco de Venezuela, lasciando sul campo oltre il 2%.

* Le offerte per la divisione di servizi industriali di THYSSENKRUPP (TKAG.DE: Quotazione) non supereranno i 750 milioni di euro, ben al di sotto del miliardo che la società sperava di ottenere al momento dell'avvio del processo di vendita. Secondo indiscrezioni stampa il gruppo pensa di tagliare 3.000 posti di lavoro. Il titolo è in lieve calo dello 0,15%.

* HSBC (HSBA.L: Quotazione) si sta preparando a contattare i maggiori investitori istituzionali dopo il voto di protesta contro l'aumento di capitale record da 12,5 miliardi di sterline in un'assemblea degli azionisti. Il titolo cede oltre il 6,2%.

* BARCLAYS (BARC.L: Quotazione) è in calo del 4,3%. I maggiori azionisti della banca hanno preso le armi contro il piano di vendere l'attività iShares.

* Nonostante l'aumento della disoccupazione a livello mondiale continuano a circolare voci di un interesse della maggiore società di reclutamento del personale ADECCO ADEN.VX per l'inglese STHREE (STHR.L: Quotazione). I due titoli cedono rispettivamente l'1,9% e lo 0,28%.

* La società farmaceutica tedesca BAYER BAYG.DE balza di oltre il 7% sul via libera da parte di un panel americano del suo anticoagulante Xarelto.