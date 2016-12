BORSE EUROPA - Rimbalzano con bancari, materie prime

indici chiusura

alle 10,00 var% 2008 ---------------------------------------------------------------

DJ EuroStoxx 50 .STOXX50E 2.909,99 -0,99 2.451,48

FTSEurofirst300 .FTEU3 1.013,98 -0,32 831,97

DJ Stoxx banche 237,03 -1,16 149,51

DJ Stoxx oil&gas 318,82 +1,74 264,50

DJ Stoxx tech 189,92 -0,35 152,86 --------------------------------------------------------------- LONDRA, 19 ottobre (Reuters) - Le borse europee rimbalzano trainati dai bancari e dai settori sensibili all'oscillazione dei prezzi delle materie prime stamani. Venerdì l'azionario del Vecchio Continente aveva terminato in ribasso dello 0,8%, complici risultati trimestrali deludenti negli Stati Uniti e il debole dato sulla fiducia dei consumatori oltreoceano.

Intorno alle 10 l'indice Ftse Eurofirst 300 .FTEU3 guadagna un punto percentuale circa, mentre il DJ Stoxx 50 .STOXX50E avanza dell'1,3%. Francoforte .GDAXI sale dell'1,25%, Parigi .FCHI dell'1,2% e Londra .FTSE dell'1,3%.

I titoli in evidenza oggi:

* Tonico il settore auto con DAIMLER (DAIGn.DE: Quotazione) che avanza di due abbondanti punti percentuali dopo che il suo AD ha detto a una rivista che la casa tedesca avrà risparmi superiori all'obiettivo di 4 miliardi di euro nel 2009.

* Dopo un allungo iniziale, riduce i guadagni ABB ABBN.VX dopo che il gruppo di elettronica svizzero ha anticipato che il suo utile netto dovrebbe beneficiare di minori accantonamenti collocandosi a circa 670 milioni di euro.

* Dimenticata dal rally CABLE & WIRELESS CW.L dopo che Citigroup ha declassato il titolo " hold" da "buy" riducendo il prezzo obiettivo a 155 da 250 pence.

* In grande spolvero il produttore di turbine NORDEX NDXGk.DE promossa oggi a "buy" da Goldman Sachs

* Restando nel settore delle rinnovabili in Germania, CENTROSOLAR C30G.DE festeggia con un rialzo a due cifre dopo aver annunciato un Ebit per 7,4 milioni di euro, in crescita del 45%.