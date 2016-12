BORSE EUROPA - Indici negativi, bancari a picco guidati da Rbs

indici chiusura

alle 15,10 var% 2008 ----------------------------------------------------------------

DJ EuroStoxx 50 .STOXX50E 2.264,36 -0,75 2.451,48

FTSEurofirst300 .FTEU3 794,03 -1,23 831,97

DJ Stoxx banche 1322,82 -9,08 149,51

DJ Stoxx oil&gas 268,02 +0,06 264,50

DJ Stoxx tech 152,40 -0,76 152,86 ----------------------------------------------------------------

LONDRA, 19 gennaio (Reuters) - Nel primo pomeriggio le borse europee soccombono alle vendite invertendo la tendenza della mattinata, affossate da un peggioramento del comparto bancario che perde circa il 9% guidato dal crollo di Royal Bank of Scotland.

Restano ben comprati i farmaceutici, considerati titoli difensivi, con rialzi tra 1,5% e 3% per GlaxoSmithKline (GSK.L: Quotazione), Roche ROG.VX e AstraZeneca (AZN.L: Quotazione).

In un mercato senza spunti dagli Usa, dove i mercati sono chiusi per il Martin Luther King Day, intorno alle 15,10 l'indice Ftseurofirst 300 cede l'1,2%. Tra i singoli listini, il britannico Ftse .FTSE scende dello 0,7%, il Cac 40 francese .FCHI dello 0,4% e il Dax tedesco .GDAXI dello 0,5%.

Tra i titoli in evidenza:

* ROYAL BANK OF SCOTLAND (RBS.L: Quotazione) lascia sul terreno il 64% dopo l'annuncio di avere chiuso il 2008 con la perdita più elevata nella storia delle società britanniche.

* Male anche altri bancari, come BNP PARIBAS (BNPP.PA: Quotazione), CREDIT SUISSE CSGN.VX, DEUTSCHE BANK DBGKn.DE e LLOYDS (LLOY.L: Quotazione), in calo tra il 6 e il 10%. BARCLAYS (BARC.L: Quotazione) estende di un altro -5% il calo del 25% di venerdì, nonostante la conferma che l'utile annuale batterà il consensus.

* Forte lettera sulle banche irlandesi sui persistenti timori per il settore dopo la nazionalizzazione di Anglo Irish Bank (ALBK.I: Quotazione) la scorsa settimana e l'annuncio oggi della prossima uscita dell'AD di Bank of Ireland (BKIR.I: Quotazione). ALLIED IRISH BANK (ALBK.I: Quotazione) lascia sul terreno oltre il 57%, BANK OF IRELAND più del 27%, IRISH LIFE & PERMANENT IPM.I quasi il 39%.

* Il gruppo chimico tedesco BASF BASF.DE scende di oltre il 4% dopo l'annuncio che la flessione del business è maggiore di quanto previsto a novembre e avrà un impatto negativo sugli utili.

* INFINEON (IFXGn.DE: Quotazione) sale di quasi il 13% in un movimento che gli operatori leggono come rimbalzo tecnico dopo le forti perdite della scorsa settimana, favorito anche da un lieve incremento dei prezzi dei chip Dram.

* Sempre tra i tecnologici ma sul fronte opposto NOKIA NOK1V.HE, che in settimana annuncia i risultati, cede più del 2%.

* Le previsioni di utili 2008 sopra il consensus mettono le ali all'editore del Financial Times e dei libri Penguin, PEARSON (PSON.L: Quotazione), in progresso di quasi il 5%.