BORSE EUROPA - Indici riducono guadagni dopo dati, avvio Usa

indici chiusura

alle 15,40 var% 2008 ---------------------------------------------------------------

DJ EuroStoxx 50 .STOXX50E 2.441,37 +0,77 2.451,48

FTSEurofirst300 .FTEU3 866,75 +0,8 831,97

DJ Stoxx banche 184,10 +2,37 149,51

DJ Stoxx oil&gas 292,35 -0,97 264,50

DJ Stoxx tech 173,20 +1,66 152,86 ----------------------------------------------------------------

LONDRA, 19 maggio (Reuters) - Le borse europee limano i guadagni alla luce del dato sui nuovi cantieri americani, scesi ai minimi dal 1959, e dopo l'apertura di Wall Street - che è partita fiacca con Nasdaq .IXIC a -0,4% e Dow Jones .DJI a -0,8%.

Alle 15,40 l'indice Ftseurofirst 300 .FTEU3 guadagna lo 0,8%, come il DJ Stoxx 600 .STOXX. Tra i listini nazionali, il Ftse londinese .FTSE guadagna lo 0,6%, il Cac 40 francese .FCHI lo 0,4%, il Dax .GDAXI l'1,6%%.

Tra i titoli in evidenza:

* Ancora brillanti le banche, con BNP PARIBAS (BNPP.PA: Quotazione), DEUTSCHE BANK (DBKGn.DE: Quotazione), SOCIÉTE GÉNÉRALE (SOGN.PA: Quotazione) e UNICREDIT che guadagnano tra il 2,5% e il 6%.

* In rialzo dello 0,7% PORSCHE (PSHG_p.DE: Quotazione), che ha preferito non commentare le voci di stampa sul possibile investimento del Kuwait nella società, per 3-4 miliardi di euro. Oggi una fonte aveva riferito che Porsche sta trattando con un 'potenziale investitore'.

* Qualche acquisto su DAILY MAIL (DMGOa.L: Quotazione), +5% prima dei risultati semestrali. Investec Securities ha confermato il proprio BUY sul titolo.

* Crolla MARKS AND SPENCER (MKS.L: Quotazione) (-11%), che ha visto utili 2008 decurtati del 40% e abbassato il dividendo di un terzo.

* SANTHERA PHARMACEUTICALS HOLDINGS (SANN.S: Quotazione) amplia le perdite sull'annuncio che un farmaco importante non ha centrato l'obiettivo nel'ultima fase della sperimentazione.