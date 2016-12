BORSE EUROPA - Indici partono positivi su balzo banche

indici chiusura

alle 9,35 var% 2008 ---------------------------------------------------------------

DJ EuroStoxx 50 .STOXX50E 2.436,02 +0,55 2.451,48

FTSEurofirst300 .FTEU3 865,65 +0,67 831,97

DJ Stoxx banche 184,29 +2,52 149,51

DJ Stoxx oil&gas 184,41 +2,59 264,50

DJ Stoxx tech 172,73 +1,38 152,86 ----------------------------------------------------------------

LONDRA, 19 maggio (Reuters) - Avvio in netto rialzo per le borse europee, positive per la quarta seduta consecutiva, sostenute dagli acquisti sul settore bancario, con gli investitori che hanno comunque gli occhi puntati al dato chiave degli Stati Uniti sui permessi e le costruzione di nuove case ad aprile, previsto alle 14,30 italiane.

Intorno alle 9,30 l'indice Eurofirst 300 .FTEU3 sale dello 0,67%. L'indice, che è salito del 2,4% ieri, cresce del 35% dal minimo toccato all'inizio di marzo, grazie al rallentamento dei timori sulla depressione economica a livello globale.

Tra i listini nazionali, il Ftse londinese .FTSE guadagna lo 0,82%, il Cac 40 francese .FCHI lo 0,65%, mentre il Dax tedesco .GDAXI avanza dell'1,4%

"Questo rally è stato la correzione al premio di rischio sull'azionario ed è ovviamente non basato sul miglioramento degli utili societari", sostiene un broker.

"Gli investitori dovrebbero utilizzare la correzione da mercato tecnicamente in ipercomprato per immettere più rischi nei loro portafogli", aggiunge.

Tra i titoli in evidenza:

* In luce le banche: Bnp Paribas (BNPP.PA: Quotazione) sale del 4,3%, Hsbc (HSBA.L: Quotazione) dell'1,9%. L'indice settoriale avanza del 2,7%.

* In controtendenza scende, invece, il gruppo retail britannico Marks and Spencer (MKS.L: Quotazione) (-5%) dopo l'annuncio del calo del 40% nei profitti annuali e il taglio del dividendo complessivo di un terzo al fine di conservare i contanti, mentre dodici mesi fa l'aveva aumentato.

* Santhera Pharmaceuticals Holdings (SANN.S: Quotazione) perde il 27% a Zurigo sull'annuncio che un farmaco importante non ha centrato l'obiettivo nel'ultima fase della sperimentazione.