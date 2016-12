BORSE EUROPA -Indici positivi su rimbalzo banche e minerari

indici chiusura

alle 9,40 var% 2008 ----------------------------------------------------------------

DJ EuroStoxx 50 .STOXX50E 2.317,07 +1,54 2.451,48

FTSEurofirst300 .FTEU3 813,68 +1,22 831,97

DJ Stoxx banche 135,92 +0,62 149,51

DJ Stoxx oil&gas 272,54 +1,75 264,50

DJ Stoxx tech 153,60 +0,02 152,86 ----------------------------------------------------------------

LONDRA, 16 gennaio (Reuters) - Partono con ottimismo le borse europee, grazie anche al rimbalzo di Barclays (BARC.L: Quotazione), che risente in positivo delle notizie di un nuovo piano di salvataggio da parte del governo britannico per il settore.

Bene anche il settore minerario sulla scia dell'incremento dei prezzi dei metalli.

Intorno alle 9,40 l'indice Ftseurofirst 300 sale dell'1,54% a 813,68 punti. Tra i singoli listini, il britannico Ftse .FTSE viaggia in rialzo del 2%, il Cac 40 francese .FCHI dell'1,8% e il Dax tedesco .GDAXI dell'1,6%.

Tra i titoli in evidenza:

* Sugli scudi le banche, come SOCIETE' GENERALE (SOGN.PA: Quotazione) in crescita dell'1,7% e UBS UBSN.VX (+2%)

* Barclays balza del 22% dopo il crollo di venerdì dopo che l'istituto ha detto di aspettarsi un profitto prima delle tasse per l'anno in corso "ben sopra" le stime degli analisti.

* Perde il 10%, invece, ROYAL BANK OF SCOTLAND (RBS.L: Quotazione) dopo l'annuncio di avere chiuso il 2008 con una perdita di 30 miliardi di dollari, la perdita pià elevata nella storia delle società britanniche. "La crisi delle banche non è ancora terminata e gli istituti devono pulire i loro bilanci una volta per tutte", osserva un broker.

* Rally per i minerari, come ANGLO AMERICAM (AAL.L: Quotazione) (+3,3%) e XSTRATA XTA.L (+4,4%).

* Balzano il produttore di robot tedesco MANZ M5ZG.De e il produttore di componenti per i video al plasma ROTH & RAU R8RG.DE rispettivamente del 7,7% e del 4,8% a seguito dell'annuncio che le due aziende intendono intensificare i progetti di cooperazione.