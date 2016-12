BORSE EUROPA - Indici in rialzo, guidano commodities e banche

indici chiusura

alle 16,15 var% 2008 ---------------------------------------------------------------

DJ EuroStoxx 50 .STOXX50E 2.425,75 +0,47 2.451,48

FTSEurofirst300 .FTEU3 859,74 +1,08 831,97

DJ Stoxx banche 180,80 +1,14 149,51

DJ Stoxx oil&gas 292,10 +1,43 264,50

DJ Stoxx tech 171,78 +0,43 152,86 --------------------------------------------------------------- LONDRA, 19 giugno (Reuters) - Le borse europee avanzano negli scambi del pomeriggio, trascinate dal greggio CLc1 che scambia oltre i 72 dollari al barile e dall'avvio in positivo di Wall Street.

I listini, che hanno vacillato nei giorni scorsi dopo oltre due mesi consecutivi di rialzi, la prossima settimana affronteranno l'impatto di importanti dati economici e delle decisioni di politica monetaria della Fed.

I mercati al momento non dispongono ancora di abbastanza prove per credere nella ripresa economica. Per questo, i dati attesi per la prossima settimana relativi agli acquisti di beni manifatturieri nella zona euro, alla fiducia del consumatori in Germania, al settore immobiliare Usa - fattori chiave per le spese dei consumatori - devono superare largamente le attese per far ripartire il rally dei mercati.

"Non è un buon momento per investire sui mercati in attesa di un rally. Noi siamo prudenti perchè non crediamo in un ulteriore rally", commenta Emiel van den Heiligenberg, di Fortis Investments. "Ci sono ragioni per ritenere che questa fase di ribassi durerà più a lungo delle attese", aggiunge.

Boston Consulting Group ha analizzato 61 indicatori economici principali negli Stati Uniti, Germania, Francia, Gran Bretagna, e Giappone e ha riscontrato che solo 4 sono si trovano in territorio pienamente positivo. Altri 15 si trovano "in un trend positivo anche se è troppo presto perchè sia confermato".

Intorno alle 16,15 l'indice FTSEurofirst 300 .FTEU3 guadagna l' 1,08%. Sulle singole piazze, il Ftse 100 .FTSE guadagna l'1,38% e il Cac-40 FCHI guadagna lo 0,34%, mentre il Dax .GDAXI resta più incerto con un -0,07%.

Tra i titoli in evidenza:

* Migliori del paniere i titoli legati alle materie prime. I minerari avanzano del 3,19%, trascinati da BHP BILLINTON (BLT.L: Quotazione) che guadagna quasi il 3%, ARCELORMITTAL (ISPA.AS: Quotazione) il 3,86%, XSTRATA XTA.L quasi il 5%.

* I petroliferi avanzazano intorno all'1,4% sulla scia del rialzo dei prezzi del greggio, con BP (BP.L: Quotazione) che guadagna intorno all'1,7%, ROYAL DUTCH SHELL (RDSa.L: Quotazione) sale dell' 1,8%, nonostante un suo impianto in Nigeria due giorni fa sia stato danneggiato da attivisti politici e abbia interrotto la produzione. Attaccato anche un impianto Agip (Eni perde 0,86%)

*TOTAL (TOTF.PA: Quotazione), che avanza dello 0,57%, ha annunciato che investirà 9,6 miliardi di dollari (circa 7 miliardi di euro) insieme a Saudi Aramco nella raffineria di Djoubail, in Arabia Saudita. Balza del 6,75% EURONAV (EUAV.BR: Quotazione) sostenuto dai rialzi del greggio.

* Bene anche i bancari che avanzano dell'1,14%. A guidare i rialzi NATIXIS (CNAT.PA: Quotazione) che scambia a +6,6%, DEXIA (DEXI.BR: Quotazione) a +4,21% e NATIONAL BANK OF GREECE (NBGr.AT: Quotazione) a +4,39%.

* In controtendenza, gli automobilistici perdono l'1,18%. Pesa VOLKSWAGEN (VOWG.DE: Quotazione) che cede oltre il 3,3% e PORSCHE PSHG-P.DE che ha annunciato risultati peggiori delle attese.

* CLUB MEDITERRANEE CMIP.PA è tra i titoli migliori della borsa di Parigi e guadagna intorno al 4% sulla scia delle dichiarazioni rilasciate da Bernard Tapie a Le Monde riguardo all'acquisizione di una quota intorno all'1% del gruppo per oltre 2,5 milioni di euro.

* Guadagna il 10,67% il gruppo turistico TUI (TUIGn.DE: Quotazione), dopo che Equinet ha rivisto il giudizio a "buy" da "reduce", per via del recente calo del titolo. Il gruppo, che è il maggiore operatore turistico al mondo, aveva risentito di un giudizio negativo, poi corretto, da parte di Deutsche Bank nel corso della settimana.