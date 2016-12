BORSE EUROPA - Trend volge al positivo con energia e banche

indici chiusura

DJ Stoxx tech 171,29 +0,15 152,86 --------------------------------------------------------------- LONDRA, 17 giugno (Reuters) - Volge al positivo l'andamento delle Borse europee, dopo l'incertezza che ha caratterizzato l'avvio di seduta. I principali indici mostrano segnali di crescita più convinti, trascinati dalla buona performance dei titoli energetici, con il petrolio ancora sopra i 71 dollari al barile, e dei bancari. In controtendenza gli automobilistici, che continuano a pedere.

Ma gli analisti avvertono che ci si deve aspettare ancora una certa volatilità: "Abbiamo le tre streghe in arrivo in diversi mercati intorno al globo, questo sicuramente terrà i mercati cauti per il momento. Ci manca ancora un senso preciso della direzione", ha detto Keith Bowman di Hargreaves Landsdown.

Intorno alle 10,30 l'indice FTSEurofirst 300 .FTEU3 guadagna lo 0,77%. Sulle singole piazze, il Ftse 100 .FTSE guadagna l'1,04% e il Cac-40 FCHI sale dello 0,59%, mentre il Dax .GDAXI resta più incerto con un +0,03%.

Tra i titoli in evidenza:

* Tra i bancari spiccano le performance di Barclays, in rialzo fino al 5%, e Ubi Banca (UBI.MI: Quotazione), che guadagna il 2,5% sulla scia dell'approvazione dell'emissione di obbligazioni convertibili per 639 milioni di euro. Bene anche Commerzbank CSGN.VX, che guadagna lo 0,9%, e Unicredit (+0,67%).

* Nel settore energetico vanno bene British Gas con un +2,73% e British Petroleum (BP.L: Quotazione) con il +1,35%, mentre Eni perde l'1,09%.

* Gli automobilistici perdono l'1,5. Pesano i risultati dell'utile operativo di Porsche PSHG_P.DE, che cede lo 0,6%.

* Più fragile la performance dei tecnologici, trainati comunque da U-blox (UBXN.S: Quotazione) che guadagna circa il 4% dopo la conferma di un nuovo cliente per il produttore svizzero di tecnologie Gps.

* Tra i farmaceutici sale dell'1,2% AstraZeneca (AZN.L: Quotazione) sulla scorta delle valutazioni positive di Ubs sulle prospettive reddituali del gruppo.

* Si segnala nella Borsa di Londra la pioggia di acquisti sul costruttore Taylor Wimpey (TW.L: Quotazione), che guadagna il 9% grazie a un netto miglioramento delle prospettive sul mercato immobiliare britannico. Bene anche Burberry's (BRBY.L: Quotazione) al +6,6% dopo il miglioramento del rating da "reduce" a "hold" da parte di Numis Securities.