BORSE EUROPA - Indici in rialzo con alimentari e minerari

indici chiusura

alle 15,00 var% 2008 ----------------------------------------------------------------

DJ EuroStoxx 50 .STOXX50E 2.144,40 +1,22 2.451,48

FTSEurofirst300 .FTEU3 771,46 +1,06 831,97

DJ Stoxx banche 118,79 +1,68 149,51

DJ Stoxx oil&gas 277,05 +1,09 264,50

DJ Stoxx tech 149,13 -0,81 152,86 ----------------------------------------------------------------

FRANCOFORTE, 19 febbraio (Reuters) - Le borse europee continuano a muoversi in positivo, sebbene il tono di fondo resti debole.

Tra i singoli indici maglia rosa al settore alimentare con i risultati rassicuranti del gigante alimentare svizzero NESTLÉ NESN.VX che hanno trascinato in rialzo anche la francese DANONE (DANO.PA: Quotazione).

Buona performance anche per i titoli minerari e bancari - con ROYAL BANK OF SCOTLAND (RBS.L: Quotazione) in rimbalzo di oltre il 16,5% - che tirano qualche respiro di sollievo dopo i momenti difficili affrontati nel corso della settimana.

In particolare l'oro XAU= si gode il suo momento di gloria, con gli analisti che si attendono ulteriori massimi sopra i 1.000 dollari a oncia.

Intorno alle 15,50 il FTSEurofirst 300 .FTEU3 sale di oltre l'1,2% mentre, tra i singoli listini, l'inglese Ftse 100 .FTSE sale dello 0,8%, il tedesco Dax .GDAXI avanza dell'1,5% e il francese Cac 40 .FCHI guadagna l'1,19%.

Tra i titoli in evidenza:

* NESTLE NESN.VX sale del 6,5% dopo aver superato le attese sulle vendite nel 2008. Bene anche DANONE (DANO.PA: Quotazione) che guadagna il 2%.

* La numero due degli assicuratori europei AXA (AXAF.PA: Quotazione) perde il 6% sulla scia di risultati netti annuali in calo dell'83%.

* La banca austriaca RAIFFEISEN INTERNATIONAL RIBH.VI, il secondo maggior istituto in Europa dell'Est, sale di oltre il 10,5% dopo la pubblicazione dei risultati sull'anno migliori delle sue stesse previsioni.

* Il gruppo di materiali industriali inglese MORGAN CRUCIBLE MGCR.L cede oltre il 10,6% dopo aver ammesso di vedere nel 2009 un anno di sfide e dopo aver registrato ordini in forte calo.

* UBS UBSN.VX continua la corsa al rialzo, segnando nel pomeriggio un +4,5% dopo aver accettato di pagare 780 milioni di dollari negli Usa e di identificare alcuni clienti statunitensi, dopo essere stata accusata di frode per aver aiutato cittandini americani a evadere le tasse.