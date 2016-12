BORSE EUROPA - Indici deboli in avvio, prevale prudenza

indici chiusura

alle 9,55 var% 2008 ---------------------------------------------------------------

DJ EuroStoxx 50 .STOXX50E 2.901,68 -0,24 2.451,48

FTSEurofirst300 .FTEU3 1.025,30 -0,18 831,97

DJ Stoxx banche 234,20 -0,09 149,51

DJ Stoxx oil&gas 325,50 +0,22 264,50

DJ Stoxx tech 185,39 -0,55 152,86 ---------------------------------------------------------------

PARIGI, 19 novembre (Reuters) - Le borse europee appaiono deboli in questo avvio di giornata, all'indomani di una seduta che ha visto ritoccare i massimi intra-day degli ultimi 13 mesi per poi ripiegare e chiudere in negativo.

Pesano sulla seduta anche la sessione negativa di ieri a Wall Street e l'andamento delle borse asiatiche.

Intorno alle 9,55 il FTSEurofirst 300 .FTEU3 è in calo dello 0,24%, dopo aver perso ieri lo 0,3%. Lievemente negative anche le singole piazze, con il Ftse 100 .FTSE londinese a -0,15%, il Cac-40 francese .FCHI a -0,32% e il Dax tedesco .GDAXI a -0,07%.

Tra i titoli in evidenza:

* Cade DANONE (DANO.PA: Quotazione), peggior titolo sul listino principale di Parigi a -5,2%, dopo aver annunciato un ritocco verso il basso degli obiettivi di crescita del fatturato da qui al 2012. * Nel comparto del largo consumo bene a +2,2% RECKITT BENCKISER (RB.L: Quotazione), che ieri voci di stampa davano vicina a chiudere un'operazione da diversi miliardi di sterline per l'acquisto dell'americana Colgate-Palmolive (CL.N: Quotazione).

* In netto calo i minerari e le materie prime, con l'indice di settore che cede oltre l'1,5%. Tra i peggiori titoli ANTOFAGASTA a -2,6%, RIO TINTO (RIO.L: Quotazione) a -2,3%, FRESNILLO (FRES.L: Quotazione) e ANGLO AMERICAN (AAL.L: Quotazione) a -2,4%, XSTRATA XTA.L a -2,1%.

* Vola tra gli informatici la francese BULL BUL.PA, a +8,7% dopo aver rivelato di essere in trattativa per l'acquisizione della connazionale specialista in sistemi ad alta sicurezza Amesys, in un'operazione valutata intorno ai 105 milioni di euro.

* Deboli le banche a -0,2%. Sul settore pesano i dubbi sollevati dal maxi-aumento di capitale da 7,52 miliardi di euro DI Mitsubishi Financial (8306.T: Quotazione), ma crescono le britanniche LLOYDS (LLOY.L: Quotazione) e RBS (RBS.L: Quotazione), entrambe a +1,2%.

* Nel settore telco piatto a livello europeo (stoxx a +0,03%) si distingue il +3,5% di TELEKOM AUSTRIA (TELA.VI: Quotazione), che ieri sera ha definito "possibile" un buyback nel 2010 e stamattina è stata inserita nella "conviction buy" list da Goldman Sachs.