Borse Europa, indici in calo di quasi 2%, pesanti finanziari

indici chiusura

alle 16,15 var% 2007 --------------------------------------------------------------- DJ EuroStoxx 50 3.306,40 -1,77 3.711,03 FTSEurofirst300 1.167,20 -1,85 1.314,42 DJ Stoxx banche 286,80 -3,57 337,67 DJ Stoxx oil&gas 362,27 -1,21 435,73 DJ stoxx tech 237,87 -1,74 249,25 ---------------------------------------------------------------

LONDRA (Reuters) - Le borse europee estendono le perdite, calando di quasi il 2%, sulla scia delle cattive notizie provenienti dagli Usa: i prezzi della produzione americana a luglio sono saliti dell'1,2% sul mese contro un'attesa di 0,6%. I rialzi dei prezzi core hanno toccato i l massimo da novembre 2006 su mese, da giugno 1991 su anno.

Sulle piazze europee a registrare l'andamento peggiore sono gli indici bancari e assicurativi, entrambi in calo di oltre il 3,50%, mentre l'unico segno positivo è quello delle utility che registra un pallido rialzo dello 0,15%.

Pesa la notizia, diffusa da un settimanale finanziario nei giorni scorsi, secondo cui il dipartimento del Tesoro sarà costretto a nazionalizzare, con una ricapitalizzazione attraverso fondi pubblici, i due giganti dei mutui Fannie Mae e Freddie Mac, ormai protagonisti da tempo delle preoccupazioni finanziarie.

Non incoraggia i mercati neanche la stima di Jp Morgan su perdite trimestrali, maggiori del previsto, della banca di investimento Lehman Brother, mentre da Singapore l'ex economista capo del Fondo monetario internazionale Kenneth Rogoff lancia presagi sul crollo nei prossimi mesi di una banca importante, "uno dei grandi istituti di investimento o una banca commerciale".

Riduce invece le perdite il greggio rispetto ai minimi toccati in mattinata, nonostante il contratto a settembre sul Nymex sia ancora in calo: alle 16,15 il futures perde 70 centesimi a 112,20 dollari al barile. L'indice che raggruppa gli energetici avanza in territorio negativo, ma con perdite minori degli altri settori.

Alle 16,15 l'indice inglese FTSE 100 perde l'1,93%, il tedesco DAX l'1,64% e il francese CAC 40 l'1,96%.

Tra i titoli in evidenza:

* Le banche europee scontano le ripercussioni del mercato del credito americano. I titoli di HBOS, ANGLO IRISH BANK, UBS, ROYAL BANK OF SCOTLAND, BARCLAYS, FORTIS, e LLOYDS registrano tutte perdite superiori al 4%.

* LUNDIN PETROLEUM e PETROPLUS trascinano al ribasso gli energetici con perdite superiori al 4%.

* RENAULT e FIAT registrano perdite di oltre il 3%, registrando il peggior risultato all'interno dell'indice automobilistico.

* TRYGVESTA continua a perdere, registrano nel pomeriggio un calo di quasi il 6%. dopo risultati semestrali superiori alle attese. La compagnia assicurativa danese ha registrato utili ante tasse pari a 801 milioni di corone danesi, sottolineando come l'andamento dei mercati finanzari abbia eroso i profitti. Tra le altre società del settore AVIVA, IRISH LIFE, TOPDANMARK, PRUDENTIAL, OLD MUTUAL, ING GROUP e AXA perdono tutti tra il 3 e il 5%.

* La belga NYRSTAR precipita di oltre il 13,42%. La principale produttrice di zinco al mondo ha avuto un calo del suo utile netto del 45% peggiore delle attese a causa della debolezza dello zinco e del dollaro.