BORSE EUROPA - Indici positivi su scia rimbalzo Asia

indici chiusura

alle 10,15 var% 2008 ---------------------------------------------------------------

DJ EuroStoxx 50 .STOXX50 2.617,08 +0,51 2.451,48

FTSEurofirst300 .FTEU3 928,09 +0,66 831,97

DJ Stoxx banche 217,58 +1,37 149,51

DJ Stoxx oil&gas 289,96 +0,91 264,50

DJ Stoxx tech 173,87 +0,50 152,86 --------------------------------------------------------------- MILANO, 18 agosto (Reuters) - Le piazze europee viaggiano in positivo oggi, con gli indici dei principali listini che si muovono poco sotto il punto percentuale di guadagno. L'apertura si intona alla giornata generalmente positiva delle borse asiatiche, in ripresa dopo la caduta di ieri, ma il clima rimane orientato alla cautela.

Alle 10,15 il FTSEurofirst 300 .FTEU3 guadagna lo 0,66%. Tra le singole piazze l'inglese Ftse .FTSE sale dello 0,71%, il tedesco Dax .GDAXI dello 0,48% e il francese Cac 40 .FCHI dello 0,48%.

Tra i titoli in evidenza:

* Rimbalzano i bancari, con lo stoxx europeo che guadagna circa l'1,5%. Crescono soprattutto HSBC (HSBA.L: Quotazione) e ROYAL BANK OF SCOTLAND (RBS.L: Quotazione), rispettivamente a +3% e +2,6%, dopo che Goldman Sachs le giudica "prime scelte" tra i listini di settore nel Regno Unito, assegnando loro un rating di "outperform". Tonica anche STANDARD CHARTERED (STAN.L: Quotazione) a +2%.

* Guadagna il 3% la mineraria RIO TINTO (RIO.L: Quotazione), che venderà la propria divisione di imballaggi Alcan alla società specializzata australiana Amcor AMC.VX per circa 2 miliardi di dollari, andando così a ridurre il proprio indebitamento. * Bene anche GDF SUEZ GSZ.PA, a +1,5% dopo la conferma della joint venture con l'australiana Santos (STO.AX: Quotazione) per lo sviluppo di un progetto legato al gas naturale offshore, che permetterà al gruppo francese la prima incursione in Asia.

* Gli altri energetici riprendono fiato dopo le perdite delle ultime sessioni, con le quotazioni del greggio che interrompono lo scivolone e si stabilizzano intorno ai 67 dollari al barile.

* L'olandese SBM OFFSHORE (SBMO.AS: Quotazione) vola fino a +5%, avendo firmato un contratto con ROYAL DUTCH SHELL (RDSb.L: Quotazione) per la fornitura di un avanzato sistema di ormeggio per le imbarcazioni di Shell.

* Il produttore di materiale edilizio austriaco WIENERBERGER (WBSV.VI: Quotazione) corre a +5,7% sull'entusiasmo per una trimestrale superiore alle previsioni e per la decisione di migliorare la guidance 2009 rispetto al taglio dei costi, a cui si aggiunge un deciso passo avanti nella riduzione del debito.