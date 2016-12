BORSE EUROPA - Indici svoltano in rosso dopo WS, M&S a +7,5%

indici chiusura

alle 16,10 var% 2008 ---------------------------------------------------------------

DJ EuroStoxx 50 .STOXX50E 2.906,03 -0,03 2.451,48

FTSEurofirst300 .FTEU3 1.028,46 -0,16 831,97

DJ Stoxx banche 234,88 -0,18 149,51

DJ Stoxx oil&gas 325,13 -0,34 264,50

DJ Stoxx tech 187,15 +0,61 152,86 ---------------------------------------------------------------

LONDRA, 18 novembre (Reuters) - A poco meno di un'ora dall'apertura, Wall Street si trascina dietro in territorio negativo le borse europee. Queste ultime, che per tutta la mattina si erano mosse in rialzo, vedono alcuni comparti, come auto e materie prime, resistere però al trend ribassista.

Intorno alle 16,10 il FTSEurofirst 300 .FTEU3 perde lo 0,16%, mentre, sui singoli mercati, il Ftse 100 .FTSE londinese cede lo 0,08% e il Cac-40 francese .FCHI lo 0,09%. Il Dax tedesco .GDAXI segna invece un +0,11%.

Tra i titoli in evidenza:

* MARKS & SPENCER (MKS.L: Quotazione) segna un +7,5% sulla nomina del nuovo amministratore delegato Marc Bolland. La notizia non è piaciuta a MORRISON SUPERMARKETS (MRW.L: Quotazione), a -4,7%, di cui Bolland è l'attuale AD.

* La big dolciaria inglese CADBURY CBRY.L accentua il rialzo a +1,46% rispetto alla mattina. Hershey (HSY.N: Quotazione) e Ferrero starebbero valutando le opzioni per una possibile offerta anche se, precisano analisti e investitori, in pole position resta Kraft Foods KFT.N con la sua offerta ostile da 16,2 miliardi di dollari.

* Mette a segno un bel +3,7% la produttrice tedesca di pneumatici CONTINENTAL (CONG.DE: Quotazione). Mentre i preparativi per l'aumento di capitale sono quasi pronti, la società sta trattando con le banche per ottenere ulteriori finanziamenti.

* DIMENSION DATA DDT.L guadagna oltre il 6%. La società IT sudafricana ma quotata a Londra ha annunciato un utile operativo per il 2009 in rialzo del 25,4%.

* La società chimica tedesca BAYER (BAYGn.DE: Quotazione) pesa sul paniere principale tedesco con un -2,57% sul venire meno delle speranze dell'acquisizione di una sua divisione da parte di International Petroleum Investment.