Borse Europa, indici in denaro ma sotto massimi con Wall Street

LONDRA (Reuters) - Positivi anche se sotto i massimi di seduta nel tardo pomeriggio i listini azionari europei, in sintonia con la brillante performance di Wall Street dopo la pesante battuta d'arresto di ieri.

A monte dell'accelerazione dell'azionario anche la lettura decisamante migliore delle attese degli ultimi numeri macro Usa, in particolare l'indice a cura della Federal Reserve di Philadelphia, tornato sorprendentemente in positivo per la prima volta da novembre dell'anno scorso.