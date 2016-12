BORSE EUROPA - Indici rimbalzano in avvio, acquisti su Cadbury

indici chiusura

alle 9,55 var% 2008 ---------------------------------------------------------------

DJ EuroStoxx 50 .STOXX50E 2.920,03 +0,47 2.451,48

FTSEurofirst300 .FTEU3 1.033,22 +0,31 831,97

DJ Stoxx banche 235,06 -0,11 149,51

DJ Stoxx oil&gas 327,90 +0,51 264,50

DJ Stoxx tech 186,87 +0,46 152,86 ---------------------------------------------------------------

LONDRA, 18 novembre (Reuters) - Rimbalzo in avvio per le borse europee, che tornano a scambiare vicino ai massimi da oltre 13 mesi, con gli investitori in attesa di dati macro dagli Stati Uniti e delle minute della Bank of England.

Intorno alle 10 il FTSEurofirst 300 .FTEU3 sale dello 0,29% a 1,032,99 punti dopo aver perso ieri lo 0,4%; sopra i 1.035,59 punti toccherebbe i massimi da ottobre 2008.

A livello di singoli mercati, il Ftse 100 .FTSE londinese sale dello 0,11%, il Cac-40 francese .FCHI dello 0,43% e il Dax tedesco .GDAXI dello 0,45%.

"Le nostre attese sono di un ulteriore allungo. La congiuntura sotto il profilo dei tassi di interesse è molto favorevole", dice Henk Potts, gestore di Barclays Stockbrokers, secondo cui c'è però anche "un po' di nervosismo in vista di alcuni dati importanti. Prenderemo qualche spunto anche dalle minute della Bank of England".

Nel primo pomeriggio saranno pubblicati i dati sul Cpi Usa e sull'apertura di nuovi cantieri.

Tra i titoli in evidenza:

* In luce le banche, con Standard Chartered (STAN.L: Quotazione), Barclays (BARC.L: Quotazione), Lloyds (LLOY.L: Quotazione), BNP Paribas (BNPP.PA: Quotazione), Societe Generale (SOGN.PA: Quotazione), Credit Agricole (CAGR.PA: Quotazione) e Natixis (CNAT.PA: Quotazione) tra i migliori rialzi.

* Bene gli energetici dopo il rialzo del greggio CLc1 sulla scia dei dati Api che hanno mostrato ieri un netto calo delle scorte Usa. BP (BP.L: Quotazione), Royal Dutch Shell (RDSa.L: Quotazione), BG Group BG.L, Tullow Oil (TLW.L: Quotazione), Repsol (REP.MC: Quotazione), Total (TOTF.PA: Quotazione) e StatoilHydro (STL.OL: Quotazione) sono tutte positive.

* Cadbury CBRY.L guadagna oltre l'1% dopo le indiscrezioni su una possibile offerta congiunta di Hershey (HSY.N: Quotazione) e Ferrero sul produttore di dolci britannico, che potrebbe così sventare l'offerta ostile di Kraft Foods KFT.N.

* Balzo in avvio per Air Berlin (AB1.DE: Quotazione) dopo la diffusione dei risultati trimestrali.