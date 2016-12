BORSE EUROPA - Indici riducono perdite con WS, rimbalzo greggio

indici chiusura

DJ EuroStoxx 50 .STOXX50E 2.364,22 -0,61 4.395,61

FTSEurofirst300 .FTEU3 835,85 -0,31 1.506,61

DJ Stoxx banche 155,52 -4,51 424,26

DJ Stoxx oil&gas 277,48 +1,52 442,02

DJ Stoxx tech 150,69 +0,76 304,27 --------------------------------------------------------------

LONDRA, 18 novembre (Reuters) - Le borse europee si mantengono poco sotto la parità dopo aver ridotto le perdite incoraggiate dalla partenza positiva di Wall Street e da un recupero delle quotazioni del greggio che sostiene i titoli petroliferi.

Oltreoceano l'indice Dow Jones .DJI avanza dello 0,5%, l'S&P/500 .SPX dello 0,3% e il Nasdaq .IXIC dello 0,2% poco prima delle 16,00.

Alla stessa ora il Cac 40 parigino .FCHI è piatto mentre il Ftse londinese .FTSE scende di 0,2% e l'indice della Borsa di Francoforte .GDAXI dello 0,3%.

A livello settoriale il comparto bancario si conferma quello più penalizzato con il relativo Stoxx in calo di oltre il 4%. Tra i grandi del credito europeo Bnp Paribas (BNPP.PA: Quotazione) scende di oltre l'8% al pari di Barclays (BARC.L: Quotazione). In mattinata l'indice paneuropeo FTSEurofirst 300 ha toccato un minimo da fine ottobre appesantito dalle perdite dei finanziari.

Sfiora un rialzo del 2% l'indice DJ Stoxx Oil&Gas, sostenuto dai progressi di BP (BP.L: Quotazione), Royal Dutch Shell (RDSa.AS: Quotazione) e Repsol (REP.MC: Quotazione).

Le quotazion petrolifere si sono riportate saldamente sopra i 55 dollari al barile sulla prima scadenza dei futures.

Tra i titoli in evidenza:

* Il titolo della compagnia low-cost britannica EasyJet (EZJ.L: Quotazione) scende dell'11% dopo essere arrivato a perdere oltre il 20% in seduta a causa del rifiuto di approvare i conti dell'anno da parte del fondatore e di Stelios Haji-Iannou, azionista con una quota del 27%. Stelios ha detto di non condividere alcune pratiche di contabilizzazione relative alla recente acquisizione di GB Airways. Sulla low-cost pesa anche l'incertezza sulle prospettive nonostante la previsione di una conferma dell'utile nei 12 mesi a settembre 2009.

* La tedesca Infineon (IFXGn.DE: Quotazione) riduce la flessione ma resta in lettera in controtendenza rispetto all'indice DJ Stoxx del comparto tecnologico europeo che segna un progresso dell'1% circa. Secondo un trader il produttore di chip potrebbe risentire della stima dell'associazione di settore World Semiconductor Trade Statistics di un calo del mercato mondiale dei semiconduttori del 2,2% nel 2009. In maggio l'attesa era di un'espansione del 5,8%.

* Burberry Group (BRBY.L: Quotazione) scende dell'8% circa, dimezzando una flessione giornaliera che ha sfiorato il 19%. Il gruppo del lusso britannico ha definito difficili le condizioni di mercato dell'ultimo mese e mezzo, avvertendo che i profitti dell'intero anno potrebbero essere intaccati se i trend attuali proseguiranno invariati.

* La catena di negozi britannica Carphone Warehouse CPW.L affonda del 16%, in recupero peraltro dai minimi giornalieri, dopo aver definito le attuali prospettive di mercato le più dure mai fronteggiate.