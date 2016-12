BORSE EUROPA - Indici deboli, calano titoli materie prime

indici chiusura

alle 16,00 var% 2008 ---------------------------------------------------------------

DJ EuroStoxx 50 .STOXX50E 2.387,96 +0,18 2.451,48

FTSEurofirst300 .FTEU3 842,57 -0,36 831,97

DJ Stoxx banche 175,70 -0,14 149,51

DJ Stoxx oil&gas 285,19 -1,3 264,50

DJ Stoxx tech 169,18 -0,45 152,86 --------------------------------------------------------------- LONDRA, 18 giugno (Reuters) - Le borse europee scambiano con il segno meno, appesantite anche da Wall Street che ha aperto contrastata sulla scia di dati americani relativi ai nuovi sussidi di disoccupazione settimanali peggiori delle attese.

Influiscono negativamente sui listini i titoli legati alle materie prime, sulla scia del calo del greggio CLc1.

Pesano anche i timori per la crescita del settore bancario - già alti dopo che ieri Standard & Poor's aveva tagliato giudizi e outlook per 22 istituti di credito statunitensi. Oggi la Banca Centrale svizzera ha chiesto maggiori poteri per fare uno spezzatino delle banche ritenute "troppo grosse per fallire" e si è unita a Londra e Washinghton nel chiedere un nuova regolamentazione.

"Stiamo scambiando attorno ai minimi del periodo. Questo indurrà gli investitori a maggiori vendite", commenta Mike Lenhoff, capo strategist di Brewin Dolphin Securities.

"Il rimbalzo che abbiamo osservato dai minimi di marzo è stato davvero veloce e finora non c'è stato tempo per prendere fiato", aggiunge.

Intorno alle 16,00 l'indice FTSEurofirst 300 .FTEU3 cede lo 0,35%, mentre, sulle singole piazze, il Ftse 100 .FTSE perde lo 0,33% e il Cac-40 .FCHIlo 0,07% e il Dax .GDAXI lo 0,02%.

Tra i titoli in evidenza:

* La società svizzera di ricerca del personale ADECCO ADEN.VX cede il 2,25% dopo aver annunciato l'intenzione di tagliare 350 posti di lavoro in Francia nel tentativo di tagliare i costi.

* Maglia mera i minerari che cedono l'1,7%, appesantiti dal gruppo minerario RIO TINTO (RIO.L: Quotazione) che perde a Londra il 3,62%, da IMERYS (IMTP.PA: Quotazione) che scambia a -3,55% e ERAMET (ERMT.PA: Quotazione)a -3,07%. In controtendenza XSTRATA XTA.L, a +1,4%. Citi e Morgan Stanley hanno promosso la società, puntando su notevoli possibilità di miglioramento per una vicina ripresa dei prezzi dei metalli di base.

* Male anche gli energetici , appesantiti dal calo del greggio. TOTAL (TOTF.PA: Quotazione) cede lo 0,22%, BP (BP.L: Quotazione) l'1,58% e ROYAL DUTCH SHELL (RDSa.AS: Quotazione) l'1,17%. In controtendenza DANA PETROLEUM DNX.L che guadagna oltre l'8%, dopo aver smentito le voci relative ad un imminente takeover.

* IMAGINATION TECHNOLOGIES GROUP (IMG.L: Quotazione) balza di oltre il 15% sulla notizia che INTEL (INTC.O: Quotazione) ha acquistato altri 25 millioni di azioni , acquisendo così il 13,97% della società di chip inglese.

* La holding belga QUEST FOR GROWTH (QUFG.BR: Quotazione) guadagna oltre il 5% , dopo avre accantonato i timori che avevano appesantito il titolo nei giorni scorsi.