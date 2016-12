Borse Europa, indici in calo su scia Wall Street, rialzo oil

indici chiusura

alle 16,50 var% 2007 --------------------------------------------------------------- DJ EuroStoxx 50 3.362,91 -0,14 3.711,03 FTSEurofirst300 1.188,34 -0,16 1.314,42 DJ Stoxx banche 296,75 -0,53 337,67 DJ Stoxx oil&gas 367,09 +1,02 435,73 DJ stoxx tech 241,47 -1,04 249,25 ---------------------------------------------------------------

LONDRA (Reuters) - Le piazze europee tornano in territorio negativo dopo il recupero della mattina, trascinate al ribasso dal segno meno di Wall Street e dal lieve recupero del prezzo del petrolio che, dopo aver annullato i guadagni a fine mattina, sale di nuovo di quasi un dollaro.

A pesare sui listini sono specialmente il settore auto e finanziario. Accentuano le perdite anche il settore tecnologico e quello del retail, con l'inglese HOME RETAIL in caduta libera di oltre il 4%.

Recuperano invece le materie prime, grazie al prezzo di grano, oro, argento e dei metalli in aumento.

In aumento anche l'indice di settore delle società energetiche, rafforzate dall'aumento del costo del petrolio a causa dei timori sulla produzione del Golfo del Messico per il passaggio della tempesta tropicale Fay.

Alle 16,45 l'indice inglese FTSE 100 perde lo 0,25%, il tedesco DAX lo 0,44% e il francese CAC 40 lo 0,21%.

Tra i titoli in evidenza:

* ROYAL BANK OF SCOTLAND, BARCLAYS e BNP Paribas trascinano al ribasso l'indice di settore, in calo dello 0,77%

*Tra le case automobilistiche, è DAIMLER a registrare il risultato peggiore, con un ribasso edell'1,81%.

* Tra le compagnie aeree, male RYANAIR, in calo del 2,98%, IBERIA, con -2,84%, AIR FRANCE-KLM, con -2,13% e LUFTHANSA in ribasso dell'1,6%.

* TESCO riduce le perdite, calando alle 16,50 dell'1,11% dopo una mattina pesante per il titolo, in caduta di oltre il 5%, in seguito a indiscrezioni stampa riportate ieri dal Sunday Telegraph. Quest'ultime riferivano che la principale catena di vendite al dettaglio inglese potrebbe vendere una dozzina dei suoi negozi più grandi per ridurre il proprio debito di circa 500 milioni di sterline. L'acquirente sarebbe uno dei principali fondi pensioni inglesi, identificato da consulenti immobiliari nello Universities Superannuation Scheme.